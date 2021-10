Mondkapjeszwendelaar Sywert van Lienden loost onafhankelijke audit: schrapt beloftes over financiële verantwoording

De non-profitstichting van Sywert van Lienden, Hulptroepen Alliantie, heeft toezeggingen over financiële transparantie en verantwoording van de site gewist. De stichting wilde een onafhankelijke audit maar de daarbij genoemde accountants weten van niks. De soap rondom de dubieuze praktijken van Van Lienden en consorten gaat maar door.

De afgelopen maanden beloofde de stichting van Sywert van Lienden dat er meer financiële transparantie zal komen om de gedane zaken op te helderen. Van Lienden hekelde de, naar eigen zeggen, incomplete berichtgeving over het winstoogmerk van zijn bedrijf. Hij en zijn trawanten beloofden dat er een audit zou komen die ons duidelijkheid moet verschaffen. Maar nu ontkent het bestuur van de stichting ooit deze beloftes te hebben gedaan, terwijl de Volkskrant dit toch echt zwart op wit heeft staan:

“Als de Volkskrant navraag doet over de beloofde audit, reageert voorzitter Damme met een tegenvraag: ‘Waar is een ‘onafhankelijke audit’ beloofd? Zou je mij dit kunnen toesturen?’ Als hij een afbeelding krijgt van de oude belofte op zijn site wil hij niet meer reageren. Damme zegt geen vertrouwen te hebben in de journalistiek van de Volkskrant en wil ook niet zeggen of er nu een accountant is en of er nog een onafhankelijke audit komt.”

De stichting is heel gewiekst aan het werk gegaan, de media wordt van alles verweten en alle eerder gedane beloftes zijn plotseling van de site gehaald. Tsja, zo verliest Van Lienden en co. natuurlijk het laatste beetje respect dat ze hadden. Vanaf het begin riep hij dat het ‘gecompliceerd’ lag, hij heeft ruimschoots de tijd gehad om dit nader uit te leggen, maar door dit soort fratsen gelooft natuurlijk niemand meer zijn excuses.

Met de lucratieve mondkapjesdeal hebben ze miljoenen verdiend, miljoenen die natuurlijk nooit meer teruggegeven worden. Het ministerie dat de deal goedkeurde heeft natuurlijk flink gefaald en ook daar moet men een diepgravend onderzoek naar gedaan worden. Ondertussen is de reputatie van Van Lienden naar een ultiem dieptepunt gezakt. Het blijkt maar weer dat ‘transparantie‘ een politiek toverwoord is om mensen (tijdelijk) af te leiden.