Nederland laat Afghaanse tolken keihard vallen: ‘Geen evacuatie zonder paspoort, blijf veilig!’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan Afghaanse tolken en hulpverleners weten dat evacuaties zonder paspoort niet mogelijk zijn. Maandenlang werd tegenover de tolken beweerd dat er alles aan zou worden gedaan om de paspoortenkwestie op te lossen. Nu is alles er aan gedaan: het kan niet!

De Nederlandse overheid slaat echt een pleefiguur, door zich achter regeltjes te verschuilen. Want ja, zo’n crisis past nou eenmaal niet binnen de vaste regels en procedures, dus helaas kan de Nederlandse overheid dan niet zo veel. Afghaanse tolken en hulpverleners konden hoog en laag springen wat ze wilden, maar zonder paspoort is het einde verhaal, meldt Het Parool.

Heel erg jammer dat zij nu gevaar lopen, maar ‘gelukkig’ is het wel allemaal volgens protocol verlopen. De Taliban laat namelijk geen Afghaanse tolken zonder paspoort door, net als Qatar en Pakistan. En dan zijn de mogelijkheden op!

Voor de Nederlandse overheid is het dus prima dat je oorlogsslachtoffer bent (of dreigt te worden) en daarom op de vlucht slaat, maar dan moet je alleen wel je papieren op orde hebben. De ‘vluchtelingen’ die zonder papieren de Middellandse Zee oversteken worden gewoon geholpen. De mensen die tijdig aankloppen bij de Nederlandse ambassade in Afghanistan vanwege een aankomende dreiging, hebben pech.

Welke toekomstige informant wil nu nog met Nederland samenwerken? Je weet dat de kans aanzienlijk is dat, als het erop aankomt, ze je keihard zullen laten vallen. ‘Bedankt voor al je harde werk, met gevaar voor eigen leven, blijf veilig hè!’

En het is absoluut niet zo dat het wenselijk is dat er nóg meer vluchtelingen deze kant uitkomen. Maar het gaat hier wel om mensen die zich in hebben gezet voor de Nederlandse missie in Afghanistan. Juist ook omdat hen de worst is voorgehouden dat ze met hun families zouden kunnen vluchten naar Nederland als de situatie zou verslechteren. Werkelijk een walgelijke gang van zaken.