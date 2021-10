Europese Unie gaat Afghanistan redden van de ondergang, wil 1 miljard euro overmaken

‘We moeten er alles aan doen om een gigantische humanitaire en sociaal-economische ramp in Afghanistan te voorkomen’, zegt President van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in een persbericht. Maar als de Taliban in Afghanistan op nóg meer steun wil rekenen van de Europese Unie, dan zullen ze aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.

De Europese Unie voert weer zwakkelingenbeleid in Afghanistan. Ze hebben samen met de Verenigde Staten de oorlog in Afghanistan verloren en menen zichzelf moreel verplicht om de boel daar te redden. En daar zou nog wat voor te zeggen zijn als de NAVO daar alles had platgebombardeerd, maar er zijn al heel wat humanitaire- en veiligheidsmissies voltrokken in de afgelopen twintig jaar. Daar kan het dus niet aan liggen.

Het lijkt er, afgaande op het bericht van Reuters, dus meer om te gaan dat de Europese Unie de Afghaanse bevolking wil redden van het beleid dat de Taliban gaat voeren. En je kunt er donder op zeggen dat de Taliban niet mee zal gaan in de eisen die de EU stelt voor lange termijn steun.

Maar waarschijnlijk is het doel om te voorkomen dat er nog meer Afghanen deze kant uitkomen. Het is echter maar de vraag of dat met wat geld op te lossen valt. Je kunt die mensen namelijk wel basisvoorzieningen geven, maar als je nog steeds te maken hebt met een Taliban die handen af loopt te hakken als iemand van diefstal wordt beschuldigd, dan is dat nog steeds een reden om te vluchten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De Europese Unie gooit dus eigenlijk gewoon geld weg naar Afghanistan en meent, in alle naïviteit, dat de Taliban wel om te kopen valt. Die zien waarschijnlijk eerder een kans om van alles te beloven en het geld aan te nemen. En vervolgens mogen wij vanuit een mensenrechtenorganisatie of de Europese Unie horen dat de situatie niet of nauwelijks verbeterd is. Dat is namelijk een beetje het niveau van hoe de Europese Unie buitenlandse politiek bedrijft.