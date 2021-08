Israël en Europarlementariërs stomverbaasd: Europese Unie stuurt afvaardiging naar ‘Slachter van Teheran’

De Europese Unie laat wederom zien dat het onderstrepen van mensenrechten vooral in woord, en niet in daad, gebeurt. Waar Israël, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten openlijk Iran aanwijzen als de dader voor de dodelijke aanval met kamikazedrones op een schip voor de kust van Oman, knijpt de EU een oogje dicht en stuurt een afgevaardigde naar de inauguratie van de nieuwe president van Iran.

Brussel, in al zijn naïviteit, hoopt op deze manier een dialoog te kunnen starten met iemand die door dissidenten de ‘Slachter van Teheran’ wordt genoemd. Aanstaand president van Iran Ebrahim Raisi zou medeverantwoordelijk zijn voor de executie eind jaren 80 van duizenden politieke gevangenen.

De Europese Unie heeft blijkbaar de ijdele hoop dat er onderhandeld kan worden met Iran over nucleaire activiteiten. Ze zouden op het punt staan om een kernwapen te kunnen bouwen, meldt De Telegraaf.

Als dat inderdaad het geval is, dan is de kans vrij klein dat Iran onder Raisi naar de Europese Unie gaat luisteren. Daarvoor is de beschikking over een kernwapen een te machtig middel om geopolitieke druk mee uit te oefenen. Dus waarom zou Iran luisteren?

Daar komt bij dat Iran al helemaal doodgegooid wordt met economische sancties. De Europese Unie heeft niet echt middelen om de ontwikkeling van een kernwapen tegen te houden. Ze zouden hooguit de boel wat kunnen vertragen, maar betalen daar dan een enorme prijs voor. Het resultaat is dan dat er alsnog, op een iets later moment, een kernwapen komt en de Europese Unie ineens met de bek vol tanden staat. En dan gaan we er voor het gemak maar even van uit dat Iran zijn vijanden die ruimte überhaupt zou willen geven, wat al onwaarschijnlijk is.

De Europese Unie stevent met deze afvaardiging af op een geopolitieke blunder. Iran gaat waarschijnlijk gewoon door met wat het wil bereiken. De EU laat weer eens zien dat het niets van geopolitiek begrijpt en kan de komende jaren weer lekker door krijsen over mensenrechten en de noodzaak tot dialoog, terwijl de boel in het Midden-Oosten weer op scherp staat. En wat zeggen ze dan in Brussel? ‘We hebben het tenminste geprobeerd…’