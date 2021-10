Taliban daagt Afghaanse tolken voor de rechter: ‘Verschijn je niet, dan straffen we je familie!’

Dat waar iedereen al voor vreesde lijkt nu realiteit te zijn geworden. Verschillende Afghaanse tolken die achter zijn gebleven in Afghanistan, hebben van de Taliban een brief gekregen. Ze worden voor de rechter gedaagd. Komen ze niet opdagen, dan gaan ze achter hun familie aan.

Van een gematigde Taliban is geen sprake. Betrouwbaar zijn ze evenmin. Nu de Taliban de macht in handen heeft en de ogen van de wereld weer op andere zaken zijn gericht, is de jacht begonnen. Afghanistan moet kennelijk gezuiverd worden van westerse invloeden en dus ook van ‘verraders’ die met de vijand hebben samengewerkt.

Het is nog onduidelijk of de brieven die volgens de NOS aan de ondergedoken Afghaanse tolken zijn gericht ook daadwerkelijk van de Taliban afkomstig zijn. Maar dat maakt de situatie niet minder schrijnend. Het kan namelijk net zo goed zijn dat een paar fanatiekelingen op eigen houtje jacht proberen te maken op vermeende collaborateurs, maar zeggen dat in naam van de Taliban te doen.

Duidelijk is in ieder geval dat een groot aantal mensen gevaar loopt en het net zich om hen heen sluit. Nederland kan niet zelfstandig die Afghaanse tolken wegkrijgen en hulp vanuit andere landen is er ook niet (voldoende).

De blunder van Sigrid Kaag, Ank Bijleveld, Ankie Broekers-Knol en Mark Rutte krijgt dus zeer waarschijnlijk nog een bloederig staartje. Iets wat gewoon voorkomen had kunnen worden en nu nog eens extra wordt bemoeilijkt door het trage formatieproces. En het feit dat de Taliban ook achter familie van de tolken aan lijkt te gaan, maakt het nóg ingewikkelder. Mocht de Nederlandse overheid opnieuw pogingen doen om mensen te evacueren, dan móéten die familieleden ook mee.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het lijkt dus een dramatische afloop te gaan worden voor de achtergebleven tolken in Afghanistan, want ze redden is nu waarschijnlijk te moeilijk. Echt verschrikkelijk.