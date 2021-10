Nieuwe PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent wil nauwere samenwerking met partijen als BIJ1 en organisaties als Black Lives Matter

Gisteren koos de PvdA een nieuwe partijvoorzitter. De oude partijvoorzitter, Nelleke Vedelaar, liet in mei weten te stoppen als PvdA-baas na een zeer teleurstellende verkiezingsuitslag. De leden van de PvdA hebben gekozen voor een kandidaat die pleit voor nauwere banden met onder meer Black Lives Matter en BIJ1. Dus we kunnen nog meer woke-gekte verwachten van de sociaaldemocraten.

De PvdA is al sinds 2017 een zinkend schip, de partij werd toentertijd gedecimeerd qua zetels in de Tweede Kamer. De koers moest anders om opnieuw een groot mandaat aan te spreken. Maar in plaats van terug te gaan naar de oorspronkelijke waarden van de partij, gaat men vol op het woke-orgel. Zo ook met de nieuwe partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent.

Gisteren werd zij met 52 procent van de stemmen verkozen tot nieuwe PvdA-baas. Direct liet ze weten de banden met andere linkse partijen te willen aanhalen, ook de banden met de woke-brigades van BIJ1. Het NRC laat weten dat Sent van plan is om klimaatactivisten en Black Lives Matter te betrekken bij de partij.

“Ik ben ontzettend strijdbaar om van onze partij een bruisende ideeënpartij te maken waarin we linkse idealen omzetten in linkse plannen. En daar verheug ik me op.”

De linkse plannen zijn dus niet waar de PvdA-stemmers van weleer op hopen, het is dus nog méér identiteitspolitiek en woke-geneuzel. Men zou verwachten dat de PvdA na vier enorm slechte jaren met alleen maar politiek verlies bij verkiezingen tot bezinning zou zijn gekomen dat er maar vrij weinig mensen trek hebben in de woke-ideologie.

Helaas laat de partij opnieuw zien niet te beschikken over enige vorm van zelfrectie. De afgelopen jaren was de PvdA al volledig in de ban van de identiteitspolitiek en het zal de komende tijd dus alleen nog maar erger worden. Dit gaat dus niet meer goedkomen met de PvdA.