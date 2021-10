Paniekvoetbal! D66 en VVD proberen nu kabinet te smeden met expertises van Pieter Omtzigt, slachtoffers toeslagenaffaire én gaswinning Groningen

De informateurs Wouter Koolmees (D66) en Johan Remkes (VVD) denken de sleutel in handen te hebben om de deur te openen naar kabinet Rutte IV. De rebelse ex-CDA´er Pieter Omtzigt mag aanschuiven aan de onderhandelingstafel. Ook de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen zijn uitgenodigd. Dat men daar nu niet eerder op is gekomen. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen…

Tijdens een persconferentie over de maandenlange durende onderhandelingen voor een nieuw kabinet hebben informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes hun nieuwe strategie uit de doeken gedaan. Ook critici op het kabinetsbeleid van tien jaar Rutte mogen nu aanschuiven aan de onderhandelingstafel. Het kritische en door Rutte en consorten beschimpte ex-CDA´er Pieter Omtzigt blijkt opeens de sleutel naar politieke verlichting.

Naast Omtzigt mogen ook de slachtoffers van de toeslagenaffaire alsmede de gaswinning in Groningen nu proberen om de deur te openen naar een nieuw kabinet Rutte. Nadat al deze partijen nooit eerder serieus zijn gehoord door het kabinet Rutte III, is het de vraag of het handig is dat ze nu wél opeens zullen aanschuiven aan de onderhandelingstafel.

Zelf duiden informateurs Koolmees en Remkes deze zoveelste onderhandelingsfase als “verdieping en uitwerking”. Breekpunten zijn er volgens Koolmees vooralsnog niet. Wat niet is kan nog komen. Dat laatste hebben we inmiddels wel geleerd van het onderhandelingsproces. Nog niet zo heel lang geleden sloot D66-akela Sigrid Kaag samenwerking met de ChristenUnie nog uit. Inmiddels zitten zowel D66 alsmede ChristenUnie weer in hetzelfde onderhandelingsbankje.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

We gaan het allemaal weer meemaken. Volgens mede-formateur Remkes is “niets besloten tot alles is besloten”. Van 27 tot 29 oktober zullen de besprekingen verder gaan in Hilversum. Op 4 en 5 november zal dat gebeuren in Groningen. “De kop is eraf”, aldus Koolmees. Dat laatste mag ook wel nadat er inmiddels alweer bijna een beschamend record is bereikt qua onderhandelingsduur.