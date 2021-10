Peiling De Hond: 61% van Nederland wil VVD’er Mark Rutte niet opnieuw als premier

De nieuwe peiling van Maurice de Hond laat duidelijk zien dat een meerderheid van de Nederlanders niet zit te wachten op nog een termijn Rutte. Maar 39 procent van de respondenten wil Mark Rutte opnieuw als premier. Het moge duidelijk zijn dat veel Nederlanders niet zitten te wachten op kopie van het kabinet Rutte III.

VVD’ers blijven logischerwijs als een blok achter hun partijleider Mark Rutte staan, maar de rest van Nederland staat niet bepaald te springen om een doorstart van Rutte III. Een kleine 40 procent van de respondenten geeft aan de VVD’er opnieuw als premier te willen in een kabinet met het CDA, D66 en CU.

Opvallend genoeg is er flink wat steun voor Rutte te vinden bij JA21. De overige oppositiepartijen én D66 hebben weinig trek in een nieuw kabinet geleid door de VVD’er. Opvallend is ook wel dat slechts een vierde van de D66-respondenten voor een kabinet met Rutte is. De aversie tegen de VVD-leider, zeker na het politiek gekonkel van de afgelopen weken, zit schijnbaar diep bij een meerderheid van de D66-leden.

Ondanks het feit dat Rutte weinig populariteit geniet bij een meerderheid van de Nederlanders staat zijn partij soeverein op nummer één. Wat toch wel een beeld geeft dat Nederland tot op het bot toe is verdeeld. De pro-Rutte-kiezers blijven onvoorwaardelijk achter hun partijleider staan. Ondanks de vele schandalen, de eindeloos durende formatie en het gekwakkel van het (demissionaire) kabinet blijft hij fier overeind staan.