Peiling De Hond: PVV snelt kwakkelend D66 voorbij, opnieuw tweede partij van Nederland

De nieuwste peiling van Maurice de Hond laat zien dat D66 nog steeds kwakkelende is. De partij van Sigrid Kaag is virtueel niet langer meer de tweede partij van Nederland. De PVV stijgt namelijk één zetel en is daarmee weer de tweede partij van ons land. Uit de peiling van De Hond wordt pijnlijk duidelijk dat veel CDA’ers niet opnieuw op hun partij zouden stemmen.

Waar de partij van Geert Wilders de afgelopen weken weer een stijgende lijn heeft weten te pakken blijft D66 juist kwakkelen. Kiezers lopen nog steeds in grote getale weg bij de democraten. De partij wordt deze week op 17 zetels gepeild. Zeven minder dan tijdens de Kamerverkiezingen van maart. De afgelopen weken waren vrij zwaar voor de partij en de impasse, en de schandalen, van de formatie doen de partij geen goed.

De huidige verhoudingen zijn tekenend: de VVD en de ChristenUnie komen tot op heden ongeschonden uit de vruchteloze formatiegesprekken terwijl het CDA en D66 de ene na de andere klap te verduren krijgen. Bij het CDA komt dit grotendeels door intern gedoe, de kiezer is nog steeds niet de Pieter Omtzigt-gate vergeten. Ondertussen profiteert de BoerBurgerBeweging optimaal van de malaise bij de christendemocraten.

D66 heeft vooral de afgelopen weken flink wat virtuele zetels moeten inleveren. Het nieuwe leiderschap van Sigrid Kaag blijkt veel kiezers af te schrikken. De aangenomen motie van afkeuring en daaropvolgend haar aftreden heeft haar reputatie weinig goed gedaan.

Met name de kiezers van het CDA en D66 geven aan niet opnieuw te zullen stemmen op deze partijen bij eventuele nieuwe verkiezingen. Het is tekenend voor het ontstane beeld bij de formatie. Veel Nederlanders willen graag nieuwe verkiezingen, maar de coalitiepartijen willen dit absoluut niet. Met name het CDA en D66 weten dat ze veel te verliezen hebben bij nieuwe verkiezingen. PVV-leider Geert Wilders wil juist niks anders dan nieuwe verkiezingen: hij zou de grote verrassing kunnen zijn bij een nieuwe gang naar de stembus.