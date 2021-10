Peiling De Hond: PVV op 20 zetels, D66 verliest opnieuw zetels

De afgelopen weken is de PVV bezig met een opmars in de peilingen. Volgens de nieuwe peiling van Maurice de Hond is de PVV opnieuw de tweede partij van Nederland, met maar liefst 20 virtuele zetels. D66 blijft maar zetels morsen en wordt gepeild op 18 zetels, een verlies van 6 zetels ten opzichte van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen.

De laatste weken zijn de peilingen vrij stabiel, het CDA, wat al gedecimeerd is, verliest niet opnieuw nog meer zetels. Vooralsnog lijken kiezers de lastercampagne ‘Black Hand’ niet al te veel af te straffen. De grootste verandering van de afgelopen weken is dat D66 maar zetels blijft inleveren en de PVV juist gestaag groeit.

De verschuivingen sinds het herfstreces zijn minimaal: GroenLinks stijgt een zetel, terwijl de PvdA een zetel inlevert. Hetzelfde zien we bij JA21 en Forum voor Democratie. Het meest opmerkelijke blijft de ongenaakbaarheid van de VVD, iedere vorm van ophef of gedoe lijkt de partij simpelweg niet te schaden. Dit terwijl D66 en CDA steeds slechter voor de dag komen.

De BoerBurgerBeweging staat nu ook al een paar weken stabiel als middenmoter in de peilingen. De partij heeft zich duidelijk tot de nieuwe boerenpartij van Nederland weten te ontpoppen. Het CDA zal een serieuze koerswijziging moeten overwegen om die oude kiezersgroep terug te winnen.

De grote winnaar van de laatste weken lijkt toch wel de PVV: Geert Wilders kan zichtbaar genieten van de groei van zijn partij. Tegen de verwachting in van D66-leider Sigrid Kaag is nu juist de PVV de op een na grootste partij van ons land.