Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in olie- en gasbedrijven, zet nu in op luchtvaart en auto-industrie

Pensioenfonds ABP gaat stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. Het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren zegt dat onder meer het recente rapport van het VN-klimaatpanel IPCC de aanleiding vormt voor dit besluit. In plaats van fossiele brandstoffen gaan ze nu beleggen in grootschalige gebruikers van die brandstoffen.

Het klinkt allemaal mooi en nobel wat ABP zegt te gaan doen, maar eigenlijk stelt het bar weinig voor. De overstap van beleggen in fossiele brandstoffen naar de luchtvaart en auto-industrie wordt goedgepraat door te zeggen dat die industrieën de overstap naar hernieuwbare energie nog moeten maken.

ABP zei eerst als aandeelhouder van producenten van fossiele brandstoffen die industrieën zo te kunnen beïnvloeden, meldt de NOS. Dat is niet gelukt. Nu zeggen ze de luchtvaart en auto-industrie op eenzelfde manier te willen gaan beïnvloeden. Iets zegt me dat ze dit óók niet zal lukken.

Voor de luchtvaart is de overstap naar hernieuwbare energiebronnen nog groter dan voor de auto-industrie. Maar voor de auto-industrie betekent het simpelweg een grote vraag naar meer elektriciteit. Zonne-weides en windmolenparken gaan nooit aan die vraag kunnen voldoen. Ze leveren te weinig op en hebben een groot gebrek aan leveringszekerheid. Tel daar bij op dat de elektriciteitsnetten de hogere vraag en de teruglevering van energie uit die energiebronnen niet aankunnen.

Als de vraag naar elektriciteit toeneemt en men de prijs laag wil houden, dan zal men dus op zoek moeten naar goedkope vormen van energie, die ook nog eens een hoge mate van leveringszekerheid hebben. Er zijn dan maar een paar opties. Het hele land volbouwen met zonne-weides en windmolenparken, gas- en kolencentrales óf kernenergie.

De woorden van pensioenfonds ABP klinken in theorie heel erg leuk en nobel, maar in de praktijk wordt het eerder een ramp. Maar ach, het gaat maar om de pensioenen van zo’n 3 miljoen ambtenaren en leraren.