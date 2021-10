Sigaar uit eigen doos! Kabinet verlaagt belasting op energierekening om hoge gasprijs enigszins te compenseren

Het demissionaire kabinet wil het effect van de exploderende gasprijs enigszins dempen via de belasting: door de belastingvermindering op de energierekening te verhogen en de tarieven op elektriciteit te verlagen. De tegemoetkoming geldt voor één jaar en komt neer op ruim 400 euro.

Demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz (Energie, VVD) liet zojuist weten dat het demissionaire kabinet deze maatregel begin volgend jaar in gaat voeren. Door met de belasting op de energierekening te goochelen wordt overigens niet de volledige stijging van de gasprijs gedekt. Die wordt geschat op 900 à 1.000 euro. Yeşilgöz doet het in het AD lijken alsof het het demissionaire kabinet met geld loopt te strooien, maar eigenlijk brengen zij voornamelijk minder belasting in rekening en compenseert men op die manier zo’n 40 procent van de verwachte kosten.

Ook gaat er volgens NRC zo’n 150 miljoen euro naar gemeenten, die ervoor moeten zorgen dat burgers hun huizen beter gaan isoleren. Een algemene maatregel waar iedereen van profiteert én een maatregel waar de rijkere burgers vooral van profiteren. Arme huishoudens, die het meeste last hebben van slecht geïsoleerde huizen, hebben er waarschijnlijk niets aan. Tenzij gemeenten de volledige kosten voor isolatie gaan vergoeden, wat ze niet zullen doen. Die mensen moeten sowieso eerst nog de hogere energierekening gaan betalen.

Hoewel het dus een aardige maatregel lijkt, is het er wel één die de armste mensen alsnog het hardst zal treffen, terwijl vermogende huishoudens relatief veel profiteren. En laten we ook niet vergeten dat het demissionaire kabinet (en de Europese Unie) dit probleem zelf heeft helpen creëren door van het gas af te stappen en vol in te zetten op duurzaam beleid. Door die stunt is de prijs van gas en elektriciteit flink omhooggegaan. We hebben het hier dus over een sigaar uit eigen doos. Maar ja, dat doet het voor het demissionaire kabinet niet zo goed qua beeldvorming natuurlijk. En nu wordt de rekening niet 1.000 maar 500 euro duurder, joepie!