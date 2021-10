Kabinet heeft opnieuw miljarden nodig: ‘Huishoudens en mkb’ers krijgen deel gasrekening gecompenseerd’

Het demissionaire kabinet heeft weer eens miljarden euro’s nodig voor een nieuw aankomend probleem: de hoge gasrekening. Volgens demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) zijn ze nu een aantal varianten van de compensatie aan het doorrekenen, om te kijken hoe ze huishoudens en mkb’ers enigszins kunnen ontzien.

Welke varianten er precies worden doorgerekend, wil Blok niet zeggen. Maar Haagse bronnen spreken over een verlaging van de energiebelasting en een lagere btw op energie.

Het is in ieder geval duidelijk dat het demissionaire kabinet behoorlijk in de maag zit met dit probleem, want de belastingen op energie leveren de staatskas behoorlijk wat geld op. Maar nu de gasrekening torenhoog uit lijkt te kunnen vallen, komen de armere huishoudens en de mkb’ers direct in de problemen, meldt Blok via het AD.

Het demissionaire kabinet mikt duidelijk op een socialistisch beleid. Grote bedrijven en rijkere burgers lijken niet op compensatie te hoeven rekenen. Dat stimuleert direct ook een duurzamer beleid. Maar wellicht schuift men de problemen op deze manier alleen maar voor zich uit, want als men van het gas afgaat dan moet daar iets voor in de plaats komen. De overstap naar groene stroom legt dan juist nog veel meer druk op het energienetwerk, waardoor de prijs van elektriciteit flink zal stijgen.

En dan zit het demissionaire kabinet nog met het probleem van verminderde belastinginkomsten en hogere uitgaven als de gasrekening omlaag en/of (flink) gecompenseerd gaat worden. Gaat dat nog eens extra worden verhaald op grote bedrijven en rijke burgers, bovenop de hogere kosten die ze nu al dreigen te maken? Dat is nogal een dilemma voor het demissionaire en aanstaande kabinet, aangezien het dan hun eigen achterbannen (VVD’ers en D66’ers) treft.

Maar als ze te weinig doen komen ze ook in de problemen. Een gasrekening die volgend jaar wellicht 900 euro duurder uitvalt, is niet zomaar door het kabinet te compenseren. Zure tijden dus voor het demissionaire kabinet en eigenlijk heel Nederland!