EU-leiders in paniek om hoge energieprijzen, Italië zit nu al in de problemen

Stijgende gas- en elektriciteitsprijzen leiden in heel de Europese Unie tot steeds meer problemen. Het aantal huishoudens dat de energierekening niet meer kan betalen neemt toe. Vanavond komen EU-leiders in Slovenië bijeen om over oplossingen voor de hoge energieprijzen te praten.

Het lijkt wel alsof er in de hele EU enorm wanbeleid wordt gevoerd door de EU-leiders als het over de energiemarkt en de energieprijzen gaat. Kennelijk was het toch niet zo’n goed idee om keihard in te zetten op het sluiten van kolen- en kerncentrales en deze te vervangen door windmolens en zonneparken. Afhankelijkheid van Russisch gas, via de pijpleiding Nord Stream II, zet ook geen zoden aan de dijk.

Afgaande op de voorstellen die tot nu toe zijn gedaan, hoeven we niet op fatsoenlijke oplossingen te rekenen. Zo wilde Spanje dat de EU gezamenlijk gas in zou kopen, om zo de prijs te kunnen drukken. En onze eigen Frans Timmermans wil juist Europees geld rechtstreeks naar huishoudens overmaken die de rekeningen niet meer kunnen betalen, zodat de kosten voor de klimaataanpak eerlijker worden verdeeld, zo meldt de NOS.

Dit zijn allemaal korte termijn oplossingen die veel te weinig uithalen. Het probleem zit hem namelijk in het feit dat de Europese Unie zichzelf afhankelijk heeft gemaakt van buitenlandse spelers. En dat terwijl men zich juist onafhankelijk trachtte te maken met hernieuwbare energiebronnen. Dat was allemaal prima geweest als we in ieder geval makkelijk terug konden vallen op goedkopere energiebronnen, in het geval van tegenvallers (zoals nu).

Het ergste van allemaal is nog wel dat de EU-leiders deze hoge energieprijzen eigenlijk gewoon had kunnen voorkomen, door vol in te zetten op kernenergie. De initiële kosten zouden weliswaar relatief hoog zijn, maar het biedt in ieder geval zekerheid, lage energiekosten én het stoot geen CO2 uit. In de tussentijd had men dan rustig hernieuwbare energiebronnen kunnen uitbouwen. Maar nee, in plaats daarvan zitten we met figuren die de kosten van de ‘klimaataanpak’ eerlijker willen verdelen…