GroenLinks krijgt veeg uit pan voor aanprijzen CO2-vrije productie Engeland: ‘Het kan alleen door een combinatie mét kernenergie’

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee wil dat Nederland in navolging van het Verenigd Koninkrijk ook komt met CO2-vrije productie van energie. Het Kamerlid zegt dat zijn partij dit ook voor ons land wil, echter kan men dit in het VK realiseren door het gebruik van kernenergie. Iets waar GroenLinks nu juist fel op tegen is.

GroenLinks wordt terecht berispt door CDA-Kamerlid Henri Bontenbal. De groene drammers willen dat Nederland streeft naar een CO2-vrije productie van energie, maar, zoals Bontenbal terecht stelt, kan dat in het VK alleen worden bereikt door de hulp van kernenergie in combinatie met duurzame alternatieven. Met alleen een windmolen kom je er niet.

Nederland kan veel leren van de aanpak van het VK. De inzet is daar ambitieus én realistisch. Er wordt ingezet op een mix aan opties: wind op zee is een belangrijke pijler (zoals in NL), maar ook opties als biomassa, CO2-opslag en kernenergie doen mee. https://t.co/nzXAa5l7Wa — Henri Bontenbal (@HenriBontenbal) October 5, 2021

Terecht stelt Bontenbal dat als we naar een CO2-vrije energieproductie willen streven we niet zoals GroenLinks de ogen moeten sluiten voor kernenergie. Maar laat dat nu net het grote probleem zijn met klimaatdrammende partijen zoals GL. Ze willen zo snel mogelijk de CO2-uitstoot in Nederland uitbannen en vervangen met alternatieve opties, maar de meest rendabele alternatieve optie, kernenergie, wordt nooit door die partijen geopperd.

Een realistisch klimaatplan zal gewoon het gebruik van kernenergie moeten bevatten. Maar als het aan GroenLinks ligt gaan we ons hele land volplempen met windmolens, die helft van de tijd niet draaien, of zonneparken.

Terecht roept CDA’er Bontenbal de groene drammers op het matje. Wil men naar een schonere maatschappij, dan moet zij wel naar het hele plaatje kijken. Het Verenigd Koninkrijk loopt enkele stappen voor op Nederland, mede dankzij het gebruik van kernenergie en niet omdat zij nu het ene windpark na het andere uit de grond stampen.

Het VK heeft een andere koers gekozen dan Duitsland: niet kerncentrales sluiten, maar de consumptie van de meest vervuilende brandstof – kolen! – terugdringen. Hieronder de (spectaculaire) daling van de kolenconsumptie in het VK 1990-2019. Bron: https://t.co/jI1uklEohD pic.twitter.com/Ovf3hddRIk — Henri Bontenbal (@HenriBontenbal) October 5, 2021

Voor een realistisch klimaatbeleid, waar kernenergie een prominente plek krijgt, moeten we niet bij GroenLinks zijn.