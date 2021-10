Persvoorlichter DENK: ‘Hé RTL Nieuws, waarom vermelden jullie Farid Azarkan niet bij Toeslagenaffaire?’

De persvoorlichter van DENK, Abdellah Dami, heeft er genoeg van dat RTL Nieuws niets zegt over de rol die Farid Azarkan speelt in het nou eindelijk beëindigen van de Toeslagenaffaire. “Zo lastig is dit toch niet?” vraagt hij zich verbouwereerd af. Goed punt. Alleen is het antwoord natuurlijk volstrekt helder: het mediakartel is doodsbang dat DENK een nog valider alternatief wordt voor de PvdA en GroenLinks. Dat willen ze ten koste van alles voorkomen.

We hebben het er niet vaak genoeg over. Maar de partij DENK is in Den Haag echt wel een beetje een buitenbeentje. De partij is voor meer democratie en is al tijden he-le-maal klaar met Mark Rutte. En dan bedoel ik niet dat ze de schijn ophouden dat ze “in de oppositie zitten,” maar dat ze écht oppositioneel te werk gaan. Als ze konden dan zouden ze Rutte vandaag nog met pek en veren het Torentje uitjagen.

Dat zie je ook in de rol die DENK-leider Farid Azarkan speelt in de Toeslagenaffaire. Hij heeft daar een prominente rol in gespeeld – en doet dat nog steeds. Zo zit hij er ook bovenop nu bekend is geworden dat meer dan 1.100 kinderen in de Toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Doordat de ouders geslachtofferd werden door de overheid. Willens en wetens.

Maar het aparte is dat RTL Nieuws hier wél over schrijft, maar vervolgens Azarkan niet bij naam noemde in het originele artikel. Nee, er werd alleen maar gesproken over de rol die Renske Leijten en Pieter Omtzigt speelden in de ontmaskering van deze affaire. Dit terwijl Azarkan er werkelijk al vanaf dag één bij betrokken is.

Dami spreekt RTL Nieuws hier dan ook direct op aan. Want, stelt hij, het is wel héél gek dat Azarkan nu wéér ‘vergeten’ wordt:

Uiteindelijk heeft RTL het artikel tóch maar aangepast en de naam van Azarkan toegevoegd. Maar je moet je natuurlijk afvragen hoe het toch kan dat hij systematisch niet vermeld wordt bij deze affaire.

De reden laat zich raden: het partijkartel én en het mediakartel zijn doodsbang dat DENK in de ogen van de mainstream kiezer een serieus alternatief wordt voor PvdA en GroenLinks. Want ja, dat zal het automatische gevolg ervan zijn als ze DENK het respect geven dat de partij onderhand toch echt wel verdiend. En dat willen ze ten koste van alles voorkomen; in Nederland is het immers de bedoeling dat er alleen maar nepoppositie gevoerd wordt – door leden van het kartel.