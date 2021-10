Afschuwelijk! Minimaal 1.115 kinderen van Toeslagenouders uit huis geplaatst

Door de onthulling van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) breekt een nieuw hoofdstuk aan van de Toeslagenaffaire. Maar liefst 1.115 kinderen van zogenaamde ‘Toeslagenouders’ zijn in de periode 2015 – 2020 uit huis geplaatst. Maar omdat de Toeslagenaffaire in 2005 begon, zijn dat er zeer waarschijnlijk nog heel veel meer.

Volgens het CBS zijn er zeker 1.115 kinderen van de zogeheten ‘Toeslagenouders’ uit huis geplaatst. Maar er is alleen gekeken naar gevallen waarbij de rechter een dwingende maatregel heeft opgelegd én er sprake is van jeugdhulp met verblijf buiten het gezin. Toch zijn er ook kinderen uit huis geplaatst die, in geval van gescheiden ouders, bijvoorbeeld bij de andere ouder zijn geplaatst. Janet Ramesar, zelf slachtoffer van de Toeslagenaffaire, meent om die reden dat er nog veel meer gevallen moeten zijn, bovenop alle gevallen van vóór 2015, stelt ze in BinnenlandsBestuur.

Een vervelend feit is dat bij deze uithuisplaatsingen niet direct vast kan worden gesteld dat het om gevolgen van de Toeslagenaffaire gaat. Al valt die link wel redelijk makkelijk te leggen. Want als je volkomen onterecht als fraudeur wordt aangemerkt, kapitalen terug moet betalen, in de schulden terechtkomt, je baan verliest, je huis moet verkopen én geen nieuwe baan kunt vinden, dan heeft dat behóórlijk effect op de thuissituatie.

Dit benadrukt nog maar eens hoe ernstig de gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de Toeslagenaffaire zijn ontwricht. Het is echt catastrofaal, vooral als je bedenkt dat de toekomst van die uit huis geplaatste kinderen nu ook onzeker is. Reken er maar niet op dat die allemaal vrolijk hun school af kunnen maken en goed mee kunnen doen in de maatschappij. Zo’n uithuisplaatsing zal voor veel van die kinderen gelijk staan aan nóg een traumatische ervaring, bovenop alles wat ze al hebben mee moeten maken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Gelukkig neemt de overheid héél zorgvuldig de tijd om de compensatie tot op de cent uit te rekenen, zodat ze dit eindelijk recht kunnen zetten. Helaas wordt immaterieel leed niet makkelijk in geld uitgedrukt.