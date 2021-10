Poetin: ‘Hoge gasprijzen kunnen overmorgen al worden verholpen als gebruik Nord Stream 2 vandaag wordt goedgekeurd’

De energiecrisis naar aanleiding van de hoge gasprijzen zouden overmorgen kunnen worden verholpen, als de Duitsers het gebruik van de Nord Stream 2-gaspijpleiding vandaag nog goedkeuren. Als dat is gebeurd kan er vrijwel direct 17,5 miljard kubieke meter extra Russisch gas naar de EU, zegt de Russische president Vladimir Poetin.

Met de goedkeuring van het gebruik van Nord Stream 2 zou er meer Russisch gas in kortere tijd beschikbaar komen voor de EU-lidstaten. De prijs van gas zou daarmee flink dalen. Een win-winsituatie zou je zeggen.

De EU ziet dit ‘misbruik’ van de hoge gasprijzen echter als een geopolitieke stunt van Poetin. Hij zou bewust gas achterhouden, zodat hij een betere onderhandelingspositie heeft voor de goedkeuring van Nord Stream 2. Het zijn echter de EU-lidstaten geweest die een beroerd energiebeleid hebben gevoerd. Zij hebben als het ware de oude schoenen weggegooid nog voor ze nieuwe hadden ontvangen.

Het valt Poetin dan moeilijk kwalijk te nemen dat hij zich zo opstelt, want die probeert gewoon het onderste uit de kan te halen tijdens deze periode van hoge gasprijzen. Die gaspijpleiding is al gebouwd, dus logisch dat hij wil zien dat het ook in gebruik zal worden genomen. Dan kan de EU wel weer gaan krijsen dat het allemaal zo oneerlijk is, maar daar zijn ze toch echt zelf verantwoordelijk voor.

Door in te zetten op windmolens en zonne-energie, beide onbetrouwbaar qua energiezekerheid, hebben ze zichzelf in de voet geschoten. Vooral nu de vraag naar energie toeneemt, wat óók mede te wijten valt aan klimaat- en duurzaamheidsbeleid van de EU-lidstaten. Het is nogal kinderachtig om jezelf eerst afhankelijk te maken van Russisch gas, om vervolgens te gaan klagen dat je het gas niet meteen krijgt nu je het het hardst nodig hebt. Kom nou toch.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

‘Gelukkig’ beginnen de EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk ook door te krijgen dat kernenergie misschien toch niet zo’n slecht idee is. Helaas duurt het nog wel even voordat daar van geprofiteerd zal gaan worden.