Radicaal-links Op1 blaast zichzelf op: vrijdagavond slechts 286.000 kijkers

Steeds meer mensen begrijpen dat de NPO radicaal-links is. En nee, dat vinden wij Nederlanders niet fijn. Als puntje bij paaltje komt zijn we immers een gematigd rechts volk. Gek genoeg weigeren ze dat te accepteren bij de NPO. Het gevolg daarvan? Het programma Op1 stort helemaal in elkaar. Vrijdagavond noteerde Op1 haar slechtste kijkcijfer óóit. Wat natuurlijk niet meer dan verdiend is.

Op1-presentatoren Nadia Moussaid en Eric Dijkstra mochten gisteren spreken met vertegenwoordigers van die andere radicaal-linkse wereld: de Nederlandse film- en tv-wereld. Want ja, Op1 stond helemaal in het teken van de genderneutrale Gouden Kalveren. Maar wat wekt de verbazing van helemaal niemand die de Nederlandse inborst ook maar een beetje kent? De uitzending werd gekeken door slechts 286.000 kijkers. Dat is de slechtste score voor Op1. Ooit.

Om dit in perspectief te plaatsen: door deze wanstaltige prestatie komt Op1 niet eens voor in de lijst met de 25 best bekeken programma’s van vrijdag. Hilarisch, natuurlijk. Want presentatoren van dit soort programma’s vinden dat zij daar récht op hebben. Heck, ze vinden het vre-se-lijk als ze niet in de top 10 staan. Laat staan niet in de “top 25.”

En kijk, het is niet een eenmalig iets. Want op woensdag 15 september was dit ook al het geval. Er is dus sprake van een trend. Op1 valt verder en verder weg.

Goed nieuws

Natuurlijk is dit goed nieuws voor elke echte Nederlander die klaar is met het radicaal-linkse gedachtegoed van de NPO. Deze figuren doen er álles aan om hun neocommunistische gedachtegoed aan de man te brengen. En dat doen ze verpakt als “objectief nieuws.”

Dus, dit gaat prima zo. Met een beetje mazzel is dit het begin van het einde voor dit ranzige radicaal-linkse programma!