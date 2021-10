Schokkende onthulling: ‘Facebook kiest bewust voor verspreiding nepnieuws en complottheorieën, want geld’

Door de onthullingen van een oud-medewerker van Facebook blijkt dat het social media bedrijf doelbewust in heeft gezet of het verspreiden van nepnieuws, desinformatie en complottheorieën. Dat genereert namelijk meer sociale interactie, waardoor er meer geld kan worden verdiend.

Facebook gebruikt, net als vrijwel alle andere grote social media platformen, een algoritme. Daarmee krijgen mensen informatie voorgeschoteld die past bij hun interesses. Op zich geen slecht idee om meer inkomsten mee te genereren, aangezien iedereen te zien krijgt wat diegene wil. Maar dat wordt een ander verhaal als mensen geïnteresseerd blijken te zijn in complottheorieën, nepnieuws en desinformatie.

Facebook, Google, YouTube en andere tech-giganten zeiden het probleem van de verspreiding van nepnieuws en complottheorieën niet te hebben voorzien. Toen het een daadwerkelijk probleem leek te zijn geworden, zeiden ze maatregelen te hebben genomen. We kennen allemaal de strijd die Twitter en Facebook voerden tegen voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump. Dat leverde ze behoorlijk wat (terechte) kritiek op, maar het viel niet te ontkennen dat ze in ieder geval actie ondernamen.

Facebook leek echter een andere weg in te zijn geslagen, als we de oud-medewerker mogen geloven, en actief in te zetten op de verspreiding van nepnieuws en complottheorieën. Zij beweert dat het bedrijf ‘keer op keer’ winst boven veiligheid verkiest, meldt RTL Nieuws. Beveiligingsmechanismes die zij na de Amerikaanse verkiezingen hadden ingebouwd, zouden te snel zijn uitgeschakeld. Aan de algoritmes die voor verdeeldheid zorgen zou niets zijn gedaan.

Dit gaat duidelijk verder dan niet genoeg je best hebben gedaan of de situatie niet hebben kunnen beteugelen. Het gaat hier om actieve maatregelen om verdeeldheid in stand te houden of zelfs te verergeren, puur om winst te kunnen blijven maken. Volstrekt immoreel gedrag!

En het probleem is ook nog dat dit het centrale verdienmodel van Facebook is. Dat pas je niet zomaar even aan. En actieve maatregelen, zoals Twitter nam, zijn ook niet wenselijk. Dan krijg je bedrijven die gaan bepalen wat waar is en wat niet, of wat ‘polariserend’ is en wat niet.