Thierry Baudet vernielt Hugo de Jonge: ‘Hoe kan deze basisschoolleraar minister zijn?’

Thierry Baudet vindt het ongelooflijk dat Hugo de Jonge de euvele moed heeft ongevaccineerde coronapatiënten op hun lazer te geven als ze in het ziekenhuis durven te belanden. “Hoe kan deze basisschoolleraar minister voor zorg zijn?” vraagt de FVD-leider zich verbaasd af.

Zorgminister Hugo de Jonge is onlangs naar het MCL in Leeuwarden getogen. Wat hij daar deed? Nou, mensen onder meer vertellen dat een ongevaccineerde coronapatiënt in het ziekenhuis eigenlijk maar een vuile egoïst is. “Dit bed had niet bezet hoeven zijn,” aldus deze raspsychopaat. Want dat soort bedden zijn eigenlijk bedoeld voor… andere patiënten.

Knetter, natuurlijk. Ziekenhuisbedden zijn bedoeld voor zieken. Zo deden we dat tenminste altijd in het Nederland waarin ik ben opgegroeid. Blijkbaar vindt De Jonge dat die tijden van menselijkheid onderhand ver achter ons liggen. Hoe duivelser hoe beter. Dat is ongeveer het levensmotto van deze man.

Baudet veegt de vloer aan met De Jonge

Ook Thierry Baudet vindt dit soort walgelijke uitspraken van “basisschoolleraar” De Jonge totaal ongepast. Op Twitter vraagt hij zich dan ook keihard af hoe De Jonge met zijn achtergrond in vredesnaam onze minister van Volksgezondheid kan zijn. Daar heeft Baudet natuurlijk zeker een punt mee, want het is allemaal nogal vreemd. De Jonge is bepaald geen specialist. Het enige waar hij blijkbaar verstand van heeft is hoe je het politieke spel achter de schermen speelt. Voor de rest heeft hij werkelijk geen idee. Waar dan ook over. Maar zeker niet over de “volksgezondheid.”

En Baudet was nog niet klaar. Want hij stelt óók terecht er heel veel mensen zijn die hun ziekenhuisopname daadwerkelijk aan zichzelf te danken hebben. Maar daar zeggen we niets van.

“HEEL VEEL bedden in ziekenhuizen kunnen leeg zijn als men niet rookt, teveel drinkt, ongezond eet en genoeg beweegt,” aldus Baudet. “Gaat deze minkukel die mensen ook zwartmaken?”

Het antwoord op die vraag geeft Baudet vervolgens zelf: “Nee, want het kabinet zit er vol mee!”

Hoe kan deze basisschoolleraar minister voor zorg zijn? HEEL VEEL bedden in ziekenhuizen kunnen leeg zijn als men niet rookt, teveel drinkt, ongezond eet en genoeg beweegt. Gaat deze minkukel die mensen ook zwartmaken? Nee, want het kabinet zit er vol mee! — Thierry Baudet (@thierrybaudet) October 15, 2021

Het moge duidelijk zijn: Baudet heeft volkomen gelijk. De hypocrisie is stuitend.

Maar het allerergste is nog wel dat we het blijkbaar in Nederland vinden kúnnen dat dit soort opmerkingen gemaakt worden – of het nu over niet-gevaccineerden zijn, over rokers, drinkers, of mensen die wat meer zouden moeten bewegen.

Wat is dit land diep gevallen onder het ‘leiderschap’ van Mark Rutte en zijn mattie Hugo de Jonge. Schrikbarend.