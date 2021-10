Vladimir Poetin doet een ‘Jolandasapje‘ en trekt de stekker uit zijn aanbod aan de EU om Europa van goedkoper aardgas te voorzien

Rusland lijkt niet meer van plan om meer aardgas richting Europa te sturen. Eerder had de Russische president Vladimir Poetin de Europese landen nog aangeboden om extra gas te leveren zodat de prijzen in die landen niet nog verder zouden oplopen.

Rusland had de Europese Unie aangeboden om een deal te sluiten over korting op de afname van aardgas. De Europese Unie, die er alles aan probeert te doen om gaswinning van het Europese vasteland te verdrijven, ging niet op het aanbod in. Daardoor gaan de inwoners van de Europese Unie dat flink merken in hun huishoudboekje. Hoe zuiver de intentie van het aanbod van Poetin was blijft twijfelachtig, maar hij heeft tenminste wel aangeboden om iets te doen aan het tekort aan gas en de oplopende energieprijzen voor Europese burgers.

De Telegraaf schrijft dat Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom voorlopig alleen nog beperkte voorraden naar Polen zal sturen. Het rebelse Polen ligt zoals bekend overhoop met de machthebbers binnen de Europese Unie. Het is een flinke aderlating voor de Europese Unie, aangezien Gazprom de grootste leverancier van aardgas aan Europa is.

Torenhoge prijzen voor consumenten

Of het verstandig is dat de landen binnen de Europese Unie hun kont in de krib blijven gooien tegenover Rusland zal snel duidelijk worden. Binnenkort kunnen EU-burgers, waaronder ook Nederland, torenhoge energie- en gasrekeningen verwachten. Het zal iedereen in de portemonnee raken. Op de internationale gasmarkt werd het ingetrokken aanbod van Poetin direct gevoeld. Zo stegen de prijzen van afgesloten termijncontracten voor Nederlands aardgas met maar liefst 13 procent.

De Nederlandse overheid kondigde eind vorige week weliswaar aan om de getroffen Nederlandse huishoudens te compenseren voor de hoogoplopende energierekening. Maar dat lijkt vooral op een duurbetaalde sigaar uit eigen doos. En dan ook nog eens een sigaar met een hele hoop accijnzen erop…