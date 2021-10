Vrijheid bestaat in Vlaanderen: Vlaamse regering zegt ‘nee!’ tegen Apartheidspas overal

Als je graag toch nog in iets van vrijheid wilt leven hoef je als Nederlander niet ver te reizen. Gewoon even de zuidgrens overgaan. In Vlaanderen is men namelijk wél vrij. Soortemet. Want, jawel, de Vlaamse regering heeft laten weten dat het de Apartheidspas daar niet wijdverspreid gaat gebruiken. Je hoeft daar dus niet te “bewijzen” dat je gevaccineerd, genezen dan wel negatief getest bent voordat je mag meedoen aan alle aspecten van het sociaal-economisch leven. Ik zeg: koffer pakken en verhuizen!

In Nederland roept coronadictator Hugo de Jonge de godganse dag dat hij eigenlijk ook wel af wil van die Apartheidspas van ‘m, maar dat dit niet kán. Nee. Dan zou de vaccinatiegraad boven de 90% moeten liggen, en misschien zelfs wel rond de 95%. Tot die tijd is het gewoon niet te doen. Ofzo.

Vrijheid in Vlaanderen

In Vlaanderen denken ze daar héél anders over. Want daar heeft de regering besloten het gebruik van de Apartheidspas niet uit te breiden? De reden? In Vlaanderen nemen ze basisconcepten als “grondrechten” en “mensenrechten” wél serieus. En trouwens, zeggen ze daar, de vaccinatiegraad ligt bijna overal boven de 80% onder 18-plussers. Dus dan is zo’n pas ook niet nodig.

Lezen de neocommunistische leden van het partijkartel en het mediakartel even mee?

Is het dan helemaal feest in Vlaanderen?

Helaas betekent niet dat Vlaanderen daadwerkelijk een vrijheidsstaat is. Want ze maken op bepaalde plekken wel degelijk gebruik van de Coronapas. Als je “bijvoorbeeld wil reizen, gaan dansen in een discotheek of een evenement wil bijwonen met meer dan 500 mensen binnen (of 750 mensen buiten)” moet je er tóch nog gebruik van maken. En ja, ook bij hen is het systeem op G3 gebouwd: gevaccineerd, genezen, getest.

Maar goed, vergeleken met de situatie in ons land is het natuurlijk wel een enorme verbetering. Voor de gewone horeca hoef je ‘m niet te gebruiken, en er is al helemaal geen praat over de pas gebruiken om gewoon aan het werk te kunnen gaan.