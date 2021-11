113 Zelfmoordpreventie staat nog steeds achter het in geld uitdrukken van kosten bij zelfdoding

Op maandag 8 november kwam 113 Zelfmoordpreventie met de boodschap dat één zelfdoding neerkwam op 2,8 miljoen euro aan kosten voor de maatschappij. Dat leverde heftige reacties op, maar ze staan nog altijd achter hun boodschap.

113 Zelfmoordpreventie heeft met de boodschap over kosten van zelfdoding hun doel bereikt. Zij willen dat er meer wordt geïnvesteerd in suïcidepreventie. Kennelijk was het nodig om dat in termen van geld uit te drukken, omdat de boodschap anders niet over zou komen.

En dat is precies waar het wringt. Om de aandacht te vragen van de Tweede Kamer en het demissionaire kabinet voelden zij zich genoodzaakt om het in termen van kosten en baten uit te drukken. ‘Iemand die zelfmoord pleegt kost ons 2,8 miljoen euro. De maatschappij investeert in iemand (via de overheid) en dat wordt terugverdiend door belastingen en consumptie’, is eigenlijk de boodschap.

Een zelfmoordslachtoffer categoriseren als een verloren investering en een gemiste geldautomaat voor de Belastingdienst. Compleet smakeloos, maar tegelijkertijd schrikbarend dat hierdoor de boodschap wél lijkt over te zijn gekomen (via EenVandaag). Het doel heiligt de middelen, zo lijkt het in dit geval.

We mogen met z’n allen wel uit gaan kijken dat dit niet de nieuwe norm gaat worden om sociaal-maatschappelijke onderwerpen aan te kaarten bij de politiek. Het andere uiterste, het moralistische gedram, is wat dat betreft net zo erg. Maar het lijkt erop dat het effect daarvan af begint te nemen, waardoor men het over een andere boeg gaat gooien.

Moralistische en rationele argumenten kunnen beide heel waardevol zijn, zelfs nodig, in de politiek. We moeten alleen uitkijken dat we niet doorslaan in de één of de ander. In het geval van zelfmoordpreventie geeft het ook de verkeerde boodschap aan de mensen die ze proberen te redden: ‘Geef niet op, want we hebben onze investering er nog niet uit.’ Alle woorden over hoe zo iemand nog zoveel heeft om voor te leven verliezen direct hun betekenis als het beleid tot stand is gekomen door zo’n kille kosten-batenanalyse.