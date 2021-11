BIJ1 wil dodenherdenking Amsterdam schrappen: “In de basis racistisch en onvolledig”

Het hard linkse BIJ1 laat haar woke-agenda nog maar eens doorschemeren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van aankomend jaar. In het conceptverkiezingsprogramma staat namelijk een nogal opvallende passage: voor de Nationale Herdenking op vier mei is geen plek meer in de huidige vorm. De herdenking zou namelijk racistisch zijn en bepaalde thema’s onbelicht laten.

De woke-rebbelen in van de Amsterdamse afdeling van BIJ1 maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart van volgend jaar. Een van de belangrijkste thema’s lijkt de dekolonisatie te zijn van onze nationale herdenkingsdag, dat meldt AT5:

“De 4 – 5 mei herdenking is in de basis racistisch en onvolledig. Daders worden teveel gecentreerd en er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor Nederlands oorlogsgeweld en medeplichtigheid aan internationale terreur: Nog steeds worden Indonesische, Surinaamse, Koreaanse, Iraakse etc. slachtoffers van Nederlanders (of door Nederland ondersteund) oorlogsgeweld niet herdacht.”

Er zou namelijk geen ruimte zijn voor verzetshelden uit voormalig Nederlandse koloniën, en omdat de herdenking dus niet inclusief genoeg is wil BIJ1 het in de huidige vorm het liefst schrappen.

“Zolang dit het geval blijft, biedt Amsterdam geen plek aan deze herdenking”

De Amsterdamse BIJ1-fractievoorzitter was er als de kippen bij om te melden dat het standpunt wellicht iets te bot is geformuleerd en dat de partij het niet direct wil verbannen. Wel moet het inclusiever worden: “Dit lijkt er voor sommige mensen misschien op dat wij de Nationale Herdenking niet in Amsterdam willen, maar dat is niet zo. De herdenking moet inclusiever. Als er solidariteit is met alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waarom gaat het op De Dam dan nooit over de vier miljoen Indonesische slachtoffers die om het leven kwamen door de Japanse bezetter?”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De reactie doet vermoeden dat men bij BIJ1 überhaupt nooit aanwezig is geweest bij de herdenking op de Dam want er wordt, gelukkig, vaak genoeg stil gestaan bij het leed in de overzeese gebieden. Maar afijn, dat past natuurlijk niet in het narratief dat Nederland een verschrikkelijk land is dat door en door racistisch is.