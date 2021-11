CDA volledig de weg kwijt en pleit voor ‘war on drugs’: wil boetes op gaan leggen voor bezit van één xtc-pilletje

Het CDA wil dat er een einde komt aan het gedogen van ‘gebruikershoeveelheden’ drugs. Als het aan hen ligt dan zou je al een boete en een taakstraf moeten krijgen voor het op zak hebben van een enkele xtc-pil. Op die manier denkt men de georganiseerde misdaad aan te kunnen pakken.

Bij het CDA zijn ze echt volledig de weg kwijt. Ze hebben de boeren de rug toegekeerd en proberen hun pijlen te richten op het electoraat van de VVD en D66. Dat bleek al een enorm fiasco, maar dat weten ze nu nóg erger te maken. Ze zijn echt aan het wrijven in hun eigen vlek. Want laat nou net die achterbannen, vooral de jongere generatie, nogal fan zijn van drugs! Het CDA lijkt met dit standpunt over drugs zichzelf actief als een slechtere versie van D66 en de VVD neer te willen zetten.

Dit standpunt zal ze dus alleen om die reden al niet in dank worden afgenomen. Daar komt nog eens bij dat het daadwerkelijke probleem niet wordt aangepakt. Het CDA is in de veronderstelling dat de zware drugscriminelen rijk worden van Nederlandse drugsgebruikers. Natuurlijk profiteren ze hiervan, maar het meeste wordt naar het buitenland geëxporteerd.

En wat denken ze nou dat er gaat gebeuren als ze de politie achter 20-jarige jongens en meiden aan laten gaan die een keer een xtc-pil op een feestje willen gebruiken? De politie wordt drukker met het pakken van ‘klein grut’, terwijl de drugscriminelen tonnen aan pillen en cocaïne de grens over blijven smokkelen!

Het CDA wint er niets mee. De politie is mankracht kwijt die ook voor zware criminelen ingezet had kunnen worden. Justitie krijgt ladingen papierwerk voor lui die één pilletje bij zich hadden. En drugscriminelen lachen zich ondertussen kapot. Dát is het resultaat van deze zielige poging tot een ‘war on drugs’.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

CDA-Kamerlid Anne Kuik meent dat het “unieke gedoogbeleid” verklaart “waarom Nederland in veel hogere mate last heeft (gekregen) van zware georganiseerde drugscriminaliteit ten opzichte van andere Europese landen”, meldt de NOS. Dat zou een verklaring kunnen zijn ja. Maar misschien speelt ook het feit mee dat Nederland Europa’s grootste haven en een perfecte infrastructuur heeft om snel grote hoeveelheden drugs verder het continent in te krijgen? Zomaar een idee hoor! De Verenigde Staten heeft lange tijd geen enkele gedoogbeleid gehad en daar loopt het nou ook niet bepaald soepeltjes.