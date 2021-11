COA sluit horror azc Heumensoord per 1 januari, 1000 Afghaanse asielzoekers kunnen niet worden overgeplaatst

De opvang voor geëvacueerde Afghaanse asielzoekers in Heumensoord sluit op 1 januari. De omstandigheden zijn er verschrikkelijk, dus moeten de duizend Afghanen ergens anders heen. Er is alleen geen plek, want overal zijn wachtlijsten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zegt ze te zullen overplaatsen, maar heeft nog geen fatsoenlijke locaties kunnen regelen.

De bewoners hebben een brief ontvangen waarin staat dat het opvangcentrum zal worden opgedoekt en de bewoners zullen moeten verhuizen. De opvang in Heumensoord is namelijk verschrikkelijk. De Nationale ombudsman noemde de situatie in het kamp onacceptabel. “We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen bij u oproept”, schrijft het COA volgens de NOS aan de bewoners. “Op dit moment hebben wij ook veel vragen en nog weinig antwoorden.”

Er is weer eens geen plan en de realiteit maakt het bieden van oplossingen nagenoeg onmogelijk. De geëvacueerde Afghaanse asielzoekers zullen waarschijnlijk moeten worden geparkeerd in sportzalen en evenementenhallen. Niet de plek waar je wilt zijn in januari!

En dan zitten ze daar in koude sporthallen, waar ze nog minder privacy hebben dan ze in Heumensoord hadden. Die situatie is volstrekt onhoudbaar, want die geëvacueerde Afghaanse asielzoekers komen ook op een wachtlijst te staan, die als maar groter wordt. In dit tempo stevenen we af op een humanitaire ramp in eigen land.

Dit is precies waar rechtse politieke partijen al jaren voor waarschuwen. De hoeveelheid immigranten kunnen we niet aan. De samenleving qua integratie niet, want dat is uitbesteed en stelt geen ene moer voor. En het asielsysteem zelf loopt ook compleet vast. Wie daadwerkelijk vluchtelingen wil helpen, zou moeten pleiten voor het terugsturen van gelukszoekers uit veilige landen. En natuurlijk de grenzen dicht. Dan eerst integreren wat er te integreren valt, maar niet ten koste van de eigen bevolking. Anders zakt het draagvlak nóg verder naar beneden (als het al geen dieptepunt heeft bereikt).