COA voorspelt dramatisch tekort opvangplaatsen asielzoekers: ‘Opvang is tijdelijk terwijl toestroom aanhoudt’

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht eind deze maand opnieuw problemen bij de opvang van asielzoekers. De meeste opvangplaatsen voor asielzoekers die erbij zijn gekomen, zijn van tijdelijke aard. Maar de toestroom van asielzoekers blijft zeer waarschijnlijk onverminderd hoog.

De druk voor het demissionaire kabinet om te komen tot een structurele oplossing neemt toe. Er is te weinig plek voor asielzoekers. De plekken die er zijn, zijn van tijdelijke aard. Daarnaast heeft iets meer dan één derde van de asielzoekers, die nu opvangplaatsen bezet houden, een verblijfstatus. Er moet dus nog zo’n 11.500 mensen een woning worden toegewezen, meldt de NOS. De toestroom van asielzoekers blijft ook onverminderd hoog en er is steeds minder animo vanuit burgemeesters om ze te huisvesten. Die zijn namelijk (terecht) bang voor de overlast die ermee gepaard zal gaan.

De kop in het zand blijven steken maakt de situatie alleen maar erger. Toch is dat precies wat dit demissionaire kabinet al jaren doet. De enige oplossing is een asielstop en asielzoekers die geen verblijfstatus (kunnen) krijgen terugsturen naar waar ze vandaan kwamen. Maar ja, dat zou betekenen dat het demissionaire kabinet toe zou moeten geven dat rechtse partijen al die tijd tóch gelijk hadden, en dat kan natuurlijk niet.

Toch zal er wat moeten gebeuren, want asielzoekers in viersterrenhotels parkeren is ook niet bepaald goed voor het draagvlak. Met een beetje geluk voorkomt het eventjes wat overlast, maar gemeenten krijgen de hotelrekening gepresenteerd. Dat zal er weer toe leiden dat er meer geld naar gemeenten toe moet om de boel te kunnen blijven bekostigen. Dát betekent op den duur weer hogere belastingen of bezuinigingen op gemeentelijke voorzieningen.

Het is overduidelijk dat we met de huidige koers afstevenen op een drama voor alle betrokkenen. Nu moet het kwartje alleen nog even vallen bij het demissionaire kabinet. Helaas kan dat nog wel even duren, want die hebben op nog geen enkel terrein voortschrijdend inzicht, laat staan daadkracht, getoond.