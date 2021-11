Column Paul Cliteur: twee opvallende nieuwsfeiten: NRC en Raad van Europa varen de goede kant uit

Twee opvallende nieuwsfeiten waar je vrolijk van wordt. Goed nieuws mag tenslotte ook wel eens verteld worden.

Eén: NRC Handelsblad publiceerde een interview met Masih Alinejad. De Iraanse journaliste voert vanuit haar ballingsoord New York campagne tegen het verplicht dragen van de hoofddoek. “Juist op de verplichte hoofddoek spitst de strijd tussen de fundamentalistische geestelijken en een groep moedige vrouwen zich toe. Die laatsten riskeren daarvoor arrestatie en celstraf.” Sommige van die gearresteerde vrouwen kregen draconisch lange gevangenisstraffen. Alinejad: “Ik wil je een foto laten zien van een vrouw van 22 jaar, Sabah Afshari, die tot 24 jaar is veroordeeld omdat ze haar hijab in het openbaar afdeed.”

Alinejad is kritisch over vrouwelijke politici die makkelijk meegaan met de verplichte hijab. “Alinejad is kritisch over D66-leider Sigrid Kaag, die als minister van Buitenlandse Zaken op bezoek in Teheran gedwee een hoofddoek omknoopte.”

Gevaarloos is het werk van Alinejad niet. Ook niet in New York. Deze zomer werd bekend dat de Amerikaanse justitie vier Iraniërs in staat van beschuldiging heeft gesteld op verdenking van voorbereidingen voor ontvoering van Alinejad vanuit New York.

Een tweede heugelijk nieuwsfeit is dat na Franse protesten de onnozele Raad van Europa dinsdag posters heeft teruggetrokken waarop de “vrijheid van de hijab” werd bezongen. De campagne, mede betaald door de EU, was bedoeld om discriminatie tegen te gaan en begrip voor “diversiteit” te kweken. Op de posters stond een gespleten hoofd, van een vrouw met hoofddoek en een andere vrouw zonder. Dat alles onder de leus: “beauty is in diversity as freedom is in hijab.”

God zij dank kwam Frankrijk op voor de echte waarden van Europa en heeft de Raad van Europa de reclame voor geestloze identiteitspolitiek teruggetrokken.