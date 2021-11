Fransen woedend op promotievideo hoofddoek door Raad van Europa: door ophef is video toch maar verwijderd

De Raad van Europa had een video gemaakt waarin de hoofddoek en sluier voor moslima’s als iets positiefs werden neergezet. In onder meer Frankrijk levert dit veel kritiek op, veel Fransen vinden dat deze religieuze uiting het symbool van de onderdrukking van vrouwen is. De Raad van Europa heeft daarom met knikkende knieën de video verwijderd.

In Frankrijk was de woede onder Franse politici groot op de Raad van Europa. In Frankrijk is de scheiding van kerk en staat heilig en de promotie viel volledig verkeerd in het land. De critici buitelen over elkaar heen om de Raad te sommeren de video direct te verwijderen. Inmiddels heeft het Europese orgaan dit dan ook gedaan.

Zowel linkse als rechtse politici waren niet te spreken over de video, dat meldt de NOS. Franse socialisten vonden het onterecht dat de hoofddoek werd neergezet als symbool van de vrijheid, de video werd dan ook gezien als een promotiefilmpje. Een Franse senator van The Republicans gaat zelfs een stap verder in zijn kritiek: “De Raad van Europa zegt dat we moeten schikken naar de gewoonten van moslimextremisten”.

De discussie laaide zo veel stof op in Frankrijk dat ook de regering zich ermee ging bemoeien en de video pardoes verbood, de Franse staatssecretaris Sarah El Haïry zei het volgende over de promotie:

“Het aanmoedigen van het dragen van een sluier als onderdeel van het identiteitsproces staat lijnrecht tegenover het standpunt van vrijheid van religie dat Frankrijk op alle internationale fora verdedigt. Wij hebben onze afkeuring uitgesproken, deze campagne wordt ingetrokken.”

Encourager le port du voile dans une démarche identitaire ; cette position est diamétralement opposée à celle de liberté de conviction que la France défend dans toutes les enceintes internationales.

Nous avons fait part de notre désapprobation, cette campagne est retirée. https://t.co/A1T4jZge4Z — Sarah EL HAÏRY (@sarahelhairy) November 2, 2021

Terwijl de meeste deugende en politiek correcte politici al in de kramp schieten bij de boerkadiscussie in Nederland zijn ze in Frankrijk, van links tot rechts, niet te spreken over de hoofddoek. Terecht stellen veel Franse politici dat de hoofddoek hét symbool van vrouwenonderdrukking is. De Raad van Europa, die de Europese waarden zou moeten uitdragen, heeft een kapitale blunder gemaakt door klakkeloos zo’n halve promotievideo online te zetten.