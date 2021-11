Dappere horeca Leeuwarden in verzet tegen kabinet: ‘We sluiten NIET om 20:00 uur’

Dappere horecaondernemers in Leeuwarden bundelen de krachten in verenigd verzet tegen de coronadictatuur van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Die twee wanen zich een soort van moderne Romeinse kiezers, die op een gegeven moment ook met zijn tweeën regeerden. Nou, zeggen café- en restauranteigenaren in de Friese hoofdstad, ze zoeken het maar uit. Zij sluiten de deuren vandaag niet om 20:00 uur.

Eindelijk is het dan zo ver. Een deel van de horeca – in ieder geval in Leeuwarden – komt ein-de-lijk in verzet tegen het rabiaat fascistische regime dat zichzelf het kabinet Rutte III noemt. Veertig horeca-ondernemers in de Friese hoofdstad hebben zaterdagochtend met elkaar gesproken en zijn één heel duidelijke conclusie gekomen: “We zijn er klaar mee.”

Ze gaan dus niet sluiten vanavond om 20:00 uur. Het kabinet zoekt maar een andere sector om kapot te maken in naam van de Great Reset.

Klaar ermee!

“Het is een statement: we blijven open,” zegt voorzitter van de horeca in Leeuwarden Ton Eijer. “We zijn er klaar mee. Het is telkens weer de horeca. We hebben laten zien dat we veilig kunnen ondernemen. Er zijn bijna geen besmettingen in de sector.” Dus waarom zouden ze dan in godsnaam de deuren sluiten?

Een goed punt. En natuurlijk is het volstrekt belachelijk.

“De meeste zaken hebben net alles weer op orde met het personeel,” zegt hij vervolgens. Want ja, dat is natuurlijk ook een punt. Horeca hebben het ternauwernood overleefd, ze zijn net weer lekker bezig en dan, pats, krijgen ze meteen weer een klap. Je moet wel heel erg masochistisch zijn als je je dat laat gebeuren.

Natuurlijk vroeg de Leeuwarder Courant – de bron van dit nieuws – hem of hij en de andere ondernemers niet bang zijn dat ze een fikse boete krijgen. Ja, zegt hij, dat kan best. “Maar we willen een signaal afgeven.” En dat is signaal is: “Het is mooi geweest.”

Het moet dus klaar zijn. De Leeuwardense horeca speelt niet meer mee.

Geweldig. Nu moeten horeca in het héle land precies hetzelfde doen, daarna een paar sterke mannen bij de deur neerzetten, en dan mag de dictatoriale overheid uitzoeken hoe ze dit soort walgelijke regels denken te handhaven.

Tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid en verzet. Tijd om dit regime te beëindigen.