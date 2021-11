‘Een gure periode!’ VVD, D66, CDA & CU stemmen tégen Kuzu-motie die ‘lockdown voor ongevaccineerden’ uitsluit

Tunahan Kuzu van DENK stelt op Twitter dat Nederland “een gure periode te wachten” staat. Daar is geen woord van gelogen. Want toen hij een motie indiende die eiste dat er geen lockdown voor ongevaccineerde Nederlanders komt of mag komen werd de motie verworpen door de heersende coalitie. Jawel, de nepliberalen van VVD, de nepdemocraten van D66 én de nepchristenen van het CDA en CU willen allemaal die mogelijkheid wél hebben. Dood- maar dan ook echt doodeng.

In Oostenrijk zien we vreselijke beelden van gewapende politieagenten die over straat lopen en mensen daar naar hun ausweiss vragen. Als die mensen dan geen vaccinatiepaspoort hebben, hebben ze een enorm probleem. Want in Oostenrijk geldt er een lockdown voor ongevaccineerden. Mensen mét een injectie mogen gaan en staan waar ze willen. Maar mensen zonder vaccin moeten verplicht thuis zitten. Opgesloten. In quarantaine.

Het is ronduit misdadig. De enige passende reactie daarop is die van Pepijn van Houwelingen gisteren.

DENK wil zo’n misdadige lockdown uitsluiten

Tunahan Kuzu van DENK vindt zo’n Apartheidslockdown, die linea recta uit het draaiboek van de nazi’s lijkt te komen, volstrekt onacceptabel. Daarom heeft hij een motie ingediend om zoiets uit te sluiten in óns land. Want dat soort gekkigheid doen we niet in Nederland. Toch?

Nou, geloof het of niet, maar zijn motie werd verworpen. De reden? Álle coalitiepartijen stemden er tegen. Kijk maar:

Een #lockdown voor ongevaccineerden valt helaas niet uit te sluiten als het aan #VVD #D66 #CDA en #ChristenUnie ligt. Besef dat dit hoogstwaarschijnlijk de nieuwe coalitie wordt. #Nederland staat een gure periode te wachten! pic.twitter.com/3NBJ67AvQS — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) November 17, 2021

Zoals Kuzu terecht stelt staat Nederland ongetwijfeld “een gure periode te wachten!” Want het feit dat het juist díé partijen zijn die tegen de motie stemmen betekent natuurlijk dat ze dit inderdaad van plan zijn.

Dan krijgen we in Nederland dus dit soort dingen te zien, net als in Oostenrijk:

Gaan wij dat accepteren?