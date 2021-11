Filmpje! D66-Kamervoorzitter slaat debat over misdaden van het Regime dood – maar Gideon van Meijeren vecht terug

Het was vandaag ongelooflijk om te zien in de Tweede Kamer: toen FVD’er Gideon van Meijeren de vele misdaden van de kabinetsleden rustig samenvatte werd hem het woord afgenomen door D66-Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Parlementariërs mogen nu namelijk ook al niet meer zeggen dat ze vinden dat het kabinet misdaden pleegt. Nog even en alle oppositiepartijen worden helemaal verboden. We staan op de grens van een heel belangrijk moment in onze geschiedenis en het partijkartel speelt met vuur… zonder dat ze dat zelf overigens beseffen.

In zijn bijdrage in de Tweede Kamer vandaag veegde Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren op epische wijze de vloer aan met het misdadige wanbeleid van het Regime Rutte III. Want, zei hij, dit wanbeleid gaat veel verder dan incompetentie. Het is misdadig. Er worden daadwerkelijk misdrijven gepleegd.



“Onze grondrechten en vrijheden worden onder valse voorwendselen, dus op onrechtmatige wijze, van ons afgepakt,” aldus Van Meijeren. “De integriteit van ons lichaam wordt niet meer beschermd. En het schaapachtige deel van de bevolking, dat gelukkig steeds kleiner wordt, wordt stelselmatig geïndoctrineerd en gemanipuleerd met angstpropaganda zodat ze maar onderdanig blijven en vooral blijven gehoorzamen.

“En wie fundamentele kritiek durft te uiten op het beleid wordt zoveel mogelijk tegengewerkt of zelfs monddood gemaakt,” ging hij verder. Daarbij noemde hij wetenschappers en andersoortige experts die, als ze ook maar iets van het wanbeleid zeggen, meteen kapot worden gemaakt in de media. Besmeurd. Weggezet als “kwakzalvers.” En dan zijn er ook nog al die gewone burgers, aldus Van Meijeren, die op vreedzame wijze demonstreren, maar vervolgens in elkaar worden gehengst door losgeslagen hordes oproerpolitie.

“Landverraad”

Later in zijn inbreng had Van Meijeren het ook over Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus – beide ministers – die voor de camera net doen alsof ze altijd 1,5 meter afstand houden en trots een mondkapje dragen… maar die zich héél anders gedragen als de camera’s weg zijn. Ja, ook in het gebouw van de Tweede Kamer. Dan is het alsof dat hele virus niet bestaat. Dit betekent natuurlijk, legde de FVD’er uit, dat zij zelf óók weten dat hun maatregelen volstrekt niet helpen en totaal geen bijdrage leveren aan de bescherming van de volksgezondheid.

Zie hoe bang ze zijn dat @GideonvMeijeren ze misdadigers noemt. Wat natuurlijk gewoon klopt. En ze weten het. Daarom reageren ze in blinde paniek — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) November 24, 2021

Hij concludeerde daarom dat deze bewindslieden en de parlementariërs die hen steunen “willens en wetens, opzettelijk!, grondrechten en vrijheden van burgers worden afgepakt, onder valse voorwendselen. En precies dát is waarom een deel van de beleidsmakers, zowel vanuit het kabinet als Kamerleden die dit beleid steunen en toejuichen, is dit beleid niet zomaar incompetent, maar misdadig.”

“En het gaat niet over de minste misdaden,” zei Van Meijeren. “Ambtsmisdrijven, maar ook misdrijven als wederrechtelijke vrijheidsberoving, landverraad, dood door schuld, en in het ergste geval zelfs massamoord.”

D66-Kamervoorzitter snoert Van Meijeren de mond

Dat was het moment waarop D66-Kamervoorzitter Vera Bergkamp ingreep. Want oh, oh, oh, zij en haar Kamervrienden vinden het echt héél erg uitgemaakt te worden voor “misdadigers.” Daar breekt hun tere hartje van! Dat kan toch niet zomaar! En dus kreeg een gekozen volksvertegenwoordiger te horen dat hij zijn bek moest houden. Dat de vrijheid van meningsuiting niet voor hem geldt omdat hij lid is van een échte oppositiepartij en lijnrecht durft in te gaan tegen het Deugen van het Kartel.

Natuurlijk sloeg Van Meijeren terug. Als een Kamerlid er daadwerkelijk van overtuigd is dat er misdaden worden gepleegd door het Regime, nou, dan heeft zo’n parlementariër “de plicht” om daar wat van te zeggen. En dat zal hij altijd doen, of Bergkamp en haar matties dat nou prettig vinden of niet.

Hij kreeg daarbij steun van PVV-Kamerlid Gidi Markuszower. Die kreeg eerder namelijk óók al te horen van Bergkamp dat hij zijn mond moest houden omdat hij op zijn beurt zei dat het immigratiebeleid van het kabinet “misdadig” is, en dat er ooit tribunalen zouden moeten komen om hiermee te dealen.

Het partijkartel speelt met vuur

Met andere woorden, twee oppositiepartijen werd vandaag het recht om hun mening te uiten in het hol van de leeuw – in de Tweede Kamer – ontnomen. Het zou de belangrijkste debatplek moeten zijn van Nederland. Maar dan alleen als je netjes zegt wat het partijkartel wil horen.

Het is tekenend voor de angst bij het kartel. Ze zien dat steeds meer mensen zich niet alleen tegen het coronabeleid keren, maar tegen het kartel zélf. De beweging in de samenleving is voelbaar. Ze voelen het, ze zien het, ze horen het.

Het partijkartel speelt met vuur. Democratisch gekozen oppositiepartijen nu letterlijk de mond snoeren kan maar één gevolg hebben / een gevolg dat ik afkeur maar dat overduidelijk het natuurlijke resultaat is van mensen hun democratische rechten afnemen. — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) November 24, 2021

En dus raken ze in paniek. Ze beginnen om zich heen te slaan, hopende dat ze het tij kunnen keren door ondemocratische oplossingen – het zal mij niet verbazen als ze binnenkort ook nog gaan proberen FVD dan wel de PVV illegaal te verklaren. Zo ver willen ze ongetwijfeld óók gaan als ze denken dat het werkt.

Maar dat is precies waarin ze zich vergissen. Ze spelen namelijk met vuur. FVD-kiezers en PVV-kiezers voelen zich al weinig gehoord in Den Haag. Als hun parlementariërs nu ook nog eens op deze manier de mond gesnoerd wordt verliezen ze natuurlijk ook dat laatste kleine beetje respect dat ze nog hebben voor de democratie. En het logische gevolg daarvan is dat ze op héél andere manieren in verzet komen. Op manieren die wij natuurlijk afkeuren, maar die je desalniettemin van verre ziet aankomen.

Oh. En dan nog wat. Natuurlijk heeft Van Meijeren gelijk dat het Regime bijzonder serieuze misdaden pleegt. De oplossing voor dat probleem is niet hem het woord te ontnemen, maar door het kabinet direct tot de orde te roepen en een einde te maken aan dit dictatoriale wanbeleid.