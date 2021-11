Filmpje! Gideon van Meijeren pakt Tweede Kamer aan: ‘Zogenaamde complottheorieën komen steeds weer uit’

In de Tweede Kamer sprak FVD’er Gideon van Meijeren gisteren zijn ambtsgenoten aan omdat zij FVD regelmatig van “complottheorieën” beschuldigen. Want weet je wat nou zo gek is, aldus Van Meijeren? Dat die zogenaamde complottheorieën steeds weer waar blijken te zijn.

Gideon van Meijeren staat al langer bekend als een FVD-Kamerlid dat totaal niet bang is om de confrontatie aan te gaan met het partijkartel. Dat bleek ook gisteren weer tijdens het zoveelste coronadebat. Want Van Meijeren waste de overige Kamerleden de oren in verband met hun beschuldigingen aan het adres van partijleider Thierry Baudet. Die zou, zeiden ze maanden geleden, “samenzweringstheorieën verspreiden.” Maar die “theorieën” blijken nu steeds weer bewaarheid te worden.

Kijk hoe Van Meijeren de andere Kamerleden eerst confronteert, en vervolgens voet bij stuk houdt als hij daarop wordt aangevallen door Westerveld van GroenLinks en Paternotte van D66. Die laatste is overigens écht een abominabel, fascistisch creatuur. Maar dat terzijde.

Lisa Westerveld (D66) reageert

Het meest hilarische is dat GroenLinkser Lisa Westerveld gepikeerd reageerde omdat ze ontkende dat het onderwerp waar Baudet het over had in een interview – digitale vaccinatiepaspoorten – toen daadwerkelijk werd weggezet als “complottheorie.” Want, zegt ze nú, ze waren daar toen al lang mee bezig! GroenLinks steunde dat idee toen al, en in verschillende landen waren ze al vergaande voorbereidingen aan het treffen om zo’n systeem door te voeren.

Ja. Dat is precies het punt, kluns. Zoals Van Meijeren terecht uitlegde was de interviewer een NPO journalist. En die beweerde wél dat het een “complot” was. Daar komt nog eens bij dat het volstrekt belachelijk is om te doen alsof ándere Kamerleden FVD niet te pas en te onpas wegzetten als wappies. Houd op.

Jan Paternotte (D66) zeurt ook

Daarna kwam D66’er Jan Paternotte ook nog even langs. Die citeerde uitspraken van Baudet over wat de toekomst volgens hem in petto heeft voor ons. Daarbij refereerde hij onder meer aan het idee dat de mensheid mogelijk een chip zal krijgen, waarmee dan “de gezondheid’ in de gaten gehouden kan worden. DUIDELIJK EEN SAMENZWERINGSTHEORIE! was Paternottes verhaal.

Alleen was er één probleem. Want, zei Van Meijeren, interessant genoeg heeft hij net een artikel gelezen op de website van het World Economic Forum over “wat zij noemen the Internet of bodies als opvolger the Internet of things. Daarin wordt beschreven dat er sensoren in het menselijk lichaam kunnen worden geplaatst die weleens noodzakelijk zouden kunnen zijn om op tijd te kunnen constateren of er sprake is van een coronainfectie. Dus ja, ik maak me ernstig zorgen over de punten die de heer Paternotte net noemde.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Paternotte had daar geen weerwoord op.