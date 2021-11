Filmpje! Thierry Baudet vol passie: ‘Luisteren naar een klojo in een witte jas? Wij doen het niet!’

Op campagne vanwege de gemeenteraadsverkiezingen die vandaag al in een paar gemeenten gehouden worden, heeft Thierry Baudet hard uitgehaald naar het kleine groepje dictatoriale experts dat ons land, samen met het Regime, al anderhalf jaar in gijzeling houdt. “Luisteren naar een klojo in een witte jas?” zei de FVD-leider, “wij doen het niet. Wij zijn sterker dan dat. En wij zijn beter dan dat!”

Dit is echt een filmpje dat iedereen die geïnteresseerd is in onze vrijheid moet kijken. Want Thierry Baudet verwoordt de situatie waarin wij ons bevinden perfect.

Hij legde uit dat het hem doet denken aan het zogenaamde Milgram-experiment. Hierbij kregen gewone mensen te horen dat het voor de wetenschap van het grootst mogelijke belang was dat ze meededen aan een experiment. “Willekeurige proefpersonen moesten stroomstoten toedienen aan andere willekeurige proefpersonen. Met als argument, ‘de wetenschap!’ En wat bleek? Tweederde van de proefpersonen was bereid om zo’n zware schok toe te dienen aan die andere groep proefpersonen dat ze, in de beleving van de personen die de schok toedienden, dood gingen. Tweederde van de mensen was bereid om andere mensen te elektrocuteren omdat één of andere klootzak in een witte jas dat tegen ze zei.”

Goddank was het experiment nep. Er werden niet écht stroomstoten toegediend. Maar de proefpersonen dachten dat dit wél het geval was. En daarvan waren dus tweederde bereid om hun medeburgers te doden. In naam van de wetenschap én omdat een “expert” het vroeg.

Eenderde

“Wij en jullie zijn die eenderde” die dat nooit zullen doen, zij Baudet vervolgens tegen zijn toehoorders. “Wij doen dat niet. Wij doen dat niet! Wij zijn die eenderde van de mensen, één op de drie, die weigeren om tegen hun geweten, tegen hun gezond verstand, tegen hun waarden in dingen te doen die onverenigbaar zijn met ons geweten. Die onverdedigbaar zijn. Die we niet gaan doen!”

“Het afsluiten van de samenleving, het opsluiten van mensen, het anderhalvemeter leven, niet meer kunnen knuffelen, niet meer elkaar kunnen zien, niet meer elkaar de hand kunnen schudden, niet meer samen kunnen doen, de hele economie te gronde richten… luisteren naar één of andere klójo in een witte jas! Wij doen het niet. Wij zijn sterker dan dat. En wij zijn beter dan dat.

Extremisten

“Dat is waar Forum voor Democratie over gaat,” ging Baudet verder. “Ze demoniseren ons en mij, en ze zeggen dat ze onze partij gaan verbieden, en ze zeggen dat wij extremisten zijn… Weet je wat het is? Zíj́ zijn extremisten. Zíj́ zijn de mensen die onze samenleving iets extreems aandoen, iets belachelijks aandoen, die ons met de meest krankzinnige maatregelen confronteren en die denken dat wij gek zijn. Dat wij dat allemaal maar accepteren. Dat wij zomaar die idioten in die witte jassen een beetje gaan volgen!”

“Daar gaat het om. Daar gaat deze strijd om. Dat is het project van niet alleen mijn leven, niet alleen van onze partij, maar het leven van ons állemaal.”

Zo. En dat kan het partijkartel in haar jeweetwel steken.