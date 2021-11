Geert Wilders bij bezoek aan azc Rosmalen: ‘Het zijn altijd de gewone mensen die worden opgezadeld met een azc in de buurt’

Geert Wilders bracht vandaag opnieuw een bezoekje aan een asielzoekerscentrum in Nederland, ditmaal was de PVV-leider in Rosmalen. Aan het eind van zijn bezoek haalde hij stevig uit naar de pro-migratie politici in Nederland. Zij openen de ene na de andere azc in het land, maar nooit eentje in hun eigen buurt. Zij ervaren dus nooit de problemen van overlastgevende asielzoekers, aldus de PVV’er.

De asielcrisis in Nederland wordt met de week groter. De Nederlandse opvang zit propvol, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers zit al weken met de handen in het haar. De net aangekomen asielzoekers in Ter Apel slapen zelfs al op veldbedjes en in tenten omdat er gewoon geen ruimte is in Nederland. Het is zelfs zo ellendig gesteld dat hotels worden ingeschakeld om mensen op te vangen.

Ondertussen blijft ons migratiebeleid onveranderd, de Haagse bestuurders roepen gemeenten op om snel naar noodlocaties te zoeken in plaats van de grenzen te sluiten. Al weken klaagt PVV-leider Geert Wilders over dit wegkijkgedrag, want het is dweilen met de open kraan op dit moment. Vandaar dat hij zelf op bezoek gaat bij grote azc’s in het land om de lokale bewoners een hart onder de riem te steken. Den Haag heeft ze misschien in de steek gelaten, maar Wilders en zijn partij zijn deze mensen zeker niet vergeten.

Het zijn altijd de gewone mensen – vaak in de dorpen van NL – die opgezadeld worden met AZC’s bij hun in de buurt met overlastgevende asielzoekers. De politici die daartoe besluiten hebben er NOOIT last van, de AZC’s liggen NOOIT bij hun thuis in de buurt. #stopasiel #Wilders pic.twitter.com/X3OLG2ZYD3 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 10, 2021

In Rosmalen heeft Wilders stevig uitgehaald naar de kartelpolitici in Nederland:

“Het is niet voor niets dat dit soort asielzoekerscentra in gebieden, in dorpen, plaatsvinden en niet in het centrum van Den Bosch of van Groningen. Maar ze worden hier in de dorpen neergezet, zodat degene die hier een besluit over hebben genomen, dat die er geen last van hebben”

Wilders haalt stevig uit naar de zogeheten ‘NIMBY’-politici in Nederland – Not In My Back Yard. Wel pleiten voor tal van ingrijpende maatregelen, maar de uitwerking hiervan ver van de eigen woning uit laten voeren. Zelfs de premier heeft zich hier schuldig aan gemaakt.

In 2015 was dat al zo. En nu weer. De politici matsen elkaar maar de gewone man en vrouw zijn de klos. #stopsasiel #Wilders pic.twitter.com/dP82ZYgSPN — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 10, 2021

Wilders vindt het absurd dat de demografie van kleine dorpen in Nederland van de ene op de andere dag radicaal wordt veranderd doordat er een mega-azc kan worden geplaatst. De Haagse bestuurders moeten hier mee stoppen, aldus de PVV’er.