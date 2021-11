Geert Wilders foetert nieuwe coronamaatregelen uit: ‘Pure schijnveiligheid. Had meer geïnvesteerd in zorgcapaciteit in plaats van in asielzoekers!’

PVV-leider Geert Wilders is absoluut niet te spreken over de dwingelandij van het kabinet. De nieuw aangekondigde coronamaatregelen – die de oude mondkapjesplicht terughaalt en de coronapas uitbreidt – kan op weinig steun rekenen van de PVV’er. De coronapas biedt niks meer dan schijnveiligheid, liever had Wilders gezien dat het kabinet meer had geïnvesteerd in de zorg.

De coronapas en de uitwerking van dit systeem kan op veel kritiek rekenen van de PVV. De afgelopen weken hebben onder meer Fleur Agema en Geert Wilders veelvuldig hun kritieken geuit op de coronapas. Het is van de zotte dat besmette, gevaccineerde Nederlanders alsnog overal naar binnen kunnen. De maatregel, die een keiharde tweedeling in de samenleving teweegbrengt, is hierdoor niet meer dan een maatregel die schijnveiligheid creëert.

Vandaar dat Wilders gruwelt van het nieuws dat het controleren van iemands coronapas op meer plekken gaat plaatsvinden. Vanaf zes november wordt het verplicht om je QR-code te laten zien bij het betreden van onder andere een sportschool of museum. Volgens Wilders moet het kabinet nu toch echt gaan stoppen met “dwingen, pushen en uitbreiden” van deze draconische regel.

Hou op met dwingen, pushen en uitbreiden van die vreselijke coronatoegangsbewijzen. Pure schijnveiligheid. En had maar miljarden extra geïnvesteerd in meer zorgcapaciteit en verpleegkundigen ipv in asielzoekers! #persconferentie #persco pic.twitter.com/yRoYNmCaeW — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 2, 2021

Liever had Wilders gezien dat we de grenzen eindelijk eens dichtgooien in plaats van diep in de buidel tasten voor de opvang van asielzoekers. Het kabinet had wat hem betreft beter flink kunnen investeren in de zorgcapaciteit en verpleegkundigen.

De PVV uit terechte kritiek op het uitbreiden van de maatregelen rondom de coronapas. We krijgen een harde tweedeling in de samenleving en niemand weet wanneer het stopt. Ondertussen is het QR-systeem alles behalve waterdicht, toch vertrouwt het kabinet hier blindelings op. Wat resulteert in het haast heilig verklaren van die coronapas.