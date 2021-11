Geert Wilders WOEST na uitlekken totalitaire coronamaatregelen: ‘Nederland is een dictatuur aan het worden’

Geert Wilders vindt het a) volstrekt belachelijk dat het kabinet de coronatoegangaspas (lees: Apartheidspas) op meer plekken wil gebruiken en b) dat de beslissing om dit te doen nu al uitgelekt is. Dit voordat de Tweede Kamer er zelfs maar over heeft kunnen debatteren. Er is volgens Wilders dan ook maar één conclusie mogelijk: “Nederland is een dictatuur aan het worden.” Een dictatuur gerund door een laffe VVD’er en een doorgesnoven CDA’er.

Vandaag zijn de komende coronamaatregelen alwéér uitgelekt. In een normale democratie zouden nieuwe mogelijke maatregelen – en zeker uitbreiding van de coronatoegangspas – eerst besproken worden in het parlement. Helaas is Nederland al lang niet meer zo’n soort “democratie.” Sterker nog, je vraagt je af of ons land nog wel een democratie genoemd kan worden.

Geert Wilders: Nederland wordt een dictatuur

Als je je dat inderdaad afvraagt sta je niet alleen. PVV-leider Geert Wilders denkt er net zo over. Niet alleen heeft hij inhoudelijk problemen met de te komen veranderingen… Hij is ook witheet dat de maatregelen nu al bekend zijn… terwijl de Tweede Kamer er nog niets over heeft kunnen zeggen.

Ongelooflijk. Uitbreiding coronapas en dus nog meer schijnveiligheid en nog meer tweedeling. Het kabinet heeft de zorg afgebroken in plaats van opgebouwd en de samenleving mag de prijs voor dat falen nu betalen. #coronamaatregelen #coronapas #Corona https://t.co/66o1cWarMm — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 1, 2021

“Ongelooflijk,” schrijft Wilders op Twitter. “Uitbreiding coronapas en dus nog meer schijnveiligheid en nog meer tweedeling. Het kabinet heeft de zorg afgebroken in plaats van opgebouwd en de samenleving mag de prijs voor dat falen nu betalen.”

En, stelt hij vervolgens, hij wil ook tekst en uitleg van dictator Rutte over hoe dit nou wéér heeft kunnen uitlekken. “Ze hebben lak aan het parlement, Nederland is een dictatuur aan het worden,” concludeert Wilders in wat alleen maar een keiharde tweet genoemd kan worden.

Ik wil opheldering van de premier dat de Corona plannen van het kabinet opnieuw zijn uitgelekt naar de media voordat de Tweede Kamer is geïnformeerd. Ze hebben lak aan het parlement, Nederland is een dictatuur aan het worden. #coronamaatregelen #Corona #COVID19 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 1, 2021

Harde woorden. Maar daarom niet minder waar. Sterker nog, als je dit combineert met de oplettende opmerking van Thierry Baudet kun je inderdaad maar één conclusie trekken: Wilders heeft gelijk.