Gidi Markuszower (PVV) helemaal klaar met censurerende D66-Kamervoorzitter: ‘Als dit zo doorgaat moeten we het over haar rol hebben’

Zowel Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren als PVV’er Gidi Markuszower zijn gisteren tijdens een Kamerdebat meermaals de mond gesnoerd door Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66). De Kamervoorzitter vond het namelijk ongepast dat beide heren het woord ‘tribunaal’ gebruikten. Markuszower wil, als het zo doorgaat, wel eens een discussie houden over de rol van de Kamervoorzitter. Want het kan niet zo zijn dat zij onwelgevallige meningen verbiedt.

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower maakt zich ernstig zorgen over het functioneren van de Kamervoorzitter. De Tweede Kamer is juist de plek waar het debat op het scherpst van de snede dient te worden gevoerd. Als een Kamerlid iets zegt wat verkeerd valt dan is het de taak van een politiek opponent om dit in diezelfde Kamer te benoemen. Het is volgens de PVV’er geen goede ontwikkeling dat onwelgevallige geluiden de mond worden gesnoerd door de voorzitter.

Als dit zo doorgaat, en de D66-Kamervoorzitter haar functie niet beter gaat uitvoeren, dan wordt het tijd om eens een discussie over haar rol te houden, aldus Markuszower.

Het PVV-Kamerlid had een sterk punt van orde: de Kamer is bij uitstek de plek in Nederland waar de discussie zo levendig mogelijk moet blijven. Als een voorzitter Kamerleden de mond gaat snoeren over woorden die aanstootgevend zijn, dan is het vrije debat definitief verloren in ons land.

Markuszower heeft gelijk dat de Kamervoorzitter dit vrije debat juist dient te bevorderen en niet dient te belemmeren. Helaas is er nu vaak genoeg sprake van het laatste. Als dit zo doorgaat zou het geen slecht idee zijn om over de Kamervoorzitter, en de wenselijke rol die hij of zij dient te vervullen, een debat te houden.