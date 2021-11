Geert Wilders hekelt ‘censurerende’ Vera Bergkamp: “We hebben de zwakste Kamervoorzitter sinds decennia”

Vandaag ontnam Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) PVV-Kamerlid Gidi Markuszower meermaals het woord nadat hij sprak over een tribunaal. Partijgenoot Geert Wilders spreekt schande, hij ziet dit als een vorm van censuur. Volgens de PVV’er is Bergkamp de slechtste Kamervoorzitter in tientallen jaren.

De Tweede Kamer is normaliter dé plek waar het debat in Nederland op het scherpst van de snede wordt gevoerd. En zo moet het ook blijven, alleen wordt dat onmogelijk gemaakt als een Kamervoorzitter ‘getriggerd’ raakt van bepaalde woorden en simpelweg de microfoon uitzet. Dit overkwam PVV’er Gidi Markuszower meermaals vandaag.

De PVV’er is van mening dat het kabinet zich moet verantwoorden voor een tribunaal vanwege het uitermate slechte asielbeleid. Jarenlang is ons land naar de knoppen gewerkt door een opengrenzenbeleid, maar toen hij sprak over een tribunaal werd zijn microfoon snel uitgezet. Kamervoorzitter Vera Bergkamp vond het niet oké dat Kamerleden, opnieuw, reppen over een tribunaal.

Geert Wilders is van mening dat Kamerleden door dit soort acties worden gecensureerd.

De microfoon uitzetten. Kamerleden censureren. We hebben de zwakste Kamervoorzitter sinds decennia. Aan haar baantje gekomen door semi-corrupt handjeklap tussen Rutte en Kaag . Met nul gezag. https://t.co/8cHbWPGgh3 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 24, 2021

Wilders kaart een terecht punt aan, de vraag is namelijk hoe wenselijk het is om Kamerleden de mond te snoeren. Over het algemeen kunnen Kamerleden vrij debatteren over van alles en nog wat, en dat is ook enorm belangrijk voor een levendige parlementaire democratie. Het is niet wenselijk als ook de politieke strijdarena ineens een ‘safe space’ gaat worden.

Onze Tweede Kamer dreigt de dupe te raken door het politieke akkoordje van D66 en de VVD voor het Kamervoorzitterschap. D66 mocht PvdA’er Arib van de troon stoten en zelf de voorzittersfunctie claimen in ruil voor een dealtje achter de schermen. Alleen dreigt het levendige debat in de Tweede Kamer de dupe te zijn van dit politiek gekonkel.

De woede bij Wilders is begrijpelijk.