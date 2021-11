Gidi Markuszower (PVV): ‘Huidig immigratiebeleid is eigenlijk één grote misdaad tegen het Nederlandse volk’

“Jullie zouden allemaal voor een tribunaal gedaagd moeten worden”, aldus een furieuze Gidi Markuszower vandaag in de Tweede Kamer. Volgens de PVV’er heeft het opengrenzenbeleid van het kabinet veel schade veroorzaakt in Nederland. De verantwoordelijke politieke elite zou zich hiervoor moeten verantwoorden. Na de ontstane ophef over het gebruik van het woord tribunaal vorige week, begint de politicus opnieuw over tribunalen. Dit tot ongenoegen van de Kamervoorzitter.

Vorige week was er flink wat ophef ontstaan in Nederland nadat zowel politici van Forum voor Democratie als PVV-leider Geert Wilders spraken over tribunalen. Ze vonden namelijk dat slecht opererende beleidsmakers gedaagd moeten worden voor rechterlijke instanties. Vandaag repte opnieuw een Kamerlid over een tribunaal, dit tot groot ongenoegen van Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

PVV’er Gidi Markuszower ziet namelijk wat voor schade het ondoordachte en kwalijke opengrenzenbeleid van het kabinet ons land heeft gebracht. “Het huidige Nederlandse immigratiebeleid is eigenlijk één grote misdaad tegen het Nederlandse volk. En zij, jullie hier ook allemaal, die dit zelfhatende beleid niet stoppen, jullie zouden allemaal voor een tribunaal gedaagd moeten worden!”, aldus een werkelijk waar furieuze Markuszower in de Tweede Kamer.

#PVV @GidiMarkuszower: Het huidige Nederlandse immigratiebeleid is eigenlijk één grote misdaad tegen het Nederlandse volk. En zij, jullie hier ook allemaal, die dit zelfhatende beleid niet stoppen, jullie zouden allemaal voor een #tribunaal gedaagd moeten worden! 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/tv70NISiP7 — Beps. (@VrouwvdVrijheid) November 24, 2021

Markuszower werd al snel op het matje geroepen door Bergkamp, die dit debat benadrukte dat men niet mag reppen over tribunalen zolang zij met de voorzittershamer zwaait.

De laatste weken heeft de PVV duidelijk de aanval geopend op het kabinet vanwege het jarenlang zwakke beleid rondom de massa-immigratie. De IND en COA lopen al maanden op de tenen en de asielzoekerscentra in Nederland zitten vol. In plaats van een migratiestop in te voeren blijven de grenzen wagenwijd op staan. Gemeenten moeten zich in allerlei bochten wringen om noodopvangplekken te regelen. Dit tot grote frustratie van de PVV én veel Nederlanders.