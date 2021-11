Grapperhaus voelt de bui al hangen: ‘Ook dit weekend weer lik-op-stukbeleid voor relschoppers’

Nu het demissionaire kabinet opnieuw op het punt staat om coronamaatregelen af te gaan kondigen, zet men zich ook weer schrap voor een nieuwe golf rellen. Demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt ook dit keer weer lik-op-stukbeleid te zullen gaan voeren tegen relschoppers: “Niemand kan denken dat hij er makkelijk mee weg kan komen.”

Het demissionaire kabinet heeft echt keihard gefaald. De besmettingen rijzen de pan uit, wat betekent dat de coronamaatregelen hebben totaal geen effect gehad. En de zorg zet zich schrap voor ‘code zwart’. Nieuwe maatregelen zullen dan wel moeten worden genomen.

En dat betekent ook dat er een aanzienlijke groep mensen is die dit aangrijpt als een kans om te rellen. Net als de vorige keer zijn er ook dit weekend weer verschillende demonstraties aangekondigd, waarvan de meeste doorgaan, meldt de NOS. Grapperhaus doet nog een ‘dappere’ poging om ze te waarschuwen, maar dergelijke types vinden dat juist alleen maar mooi.

Demonstreren tegen de coronamaatregelen is helemaal prima. Het demissionaire kabinet heeft het immers ook volledig verkeerd aangepakt en laat nu zo’n beetje de hele maatschappij boeten voor hun fouten. Alleen vormen die relschoppers waar Grapperhaus het over heeft ook voor die demonstranten een groot gevaar. Als dergelijke demonstraties telkens uitlopen op zulke rellen, dan biedt dat de overheid de kans om ook die demonstraties te gaan verbieden. ‘Helaas hebben we gemerkt dat de demonstraties telkens worden aangegrepen om flink te kunnen rellen. We kunnen de veiligheid niet meer garanderen en blazen daarom de hele boel af’, zeggen ze dan.

Daarnaast gaan die relschoppers ook nog eens achter de verkeerden aan. Agenten, hulpverleners, brandweerlieden, winkels en bushokjes zijn hun doelwitten. De maatschappij draait voor de kosten op. Het demissionaire kabinet gaat echt niet ineens de boel weer opengooien en met een beetje pech wordt de druk op de zorg nóg groter als er slachtoffers vallen. Relschoppers spelen de overheid dus eigenlijk precies in de kaart. Aanpakken die handel!