Wilders wil Dixie-verbrandende relschoppers het land uitzetten: ‘Tuig, MINDER MINDER MINDER!’

PVV-leider Geert Wilders is niet te spreken over de relschoppers die gisteravond in Den Haag op grote schaal vernielingen hebben aangericht nadat Nederland met 3-2 won van Oekraïne op het EK Voetbal. Op het Jonckbloetplein heeft de politie flink moeten ingrijpen, want hooligans waren bezig allerlei waren te vernietigen op een groot vuur. Onder meer scooters, fietsen en verkeersborden zijn in de as gelegd door de vernielzuchtige jongeren, zo registreerde ANP-fotograaf Bob van Keulen.

Toen ook een Dixie op het vuur werd geworpen, was voor Wilders de maat vol. De PVV-voorman botvierde op social media zijn frustraties op de vandalen, die hij het liefste zou willen deporteren. “MINDER MINDER MINDER!” liet Wilders horen, een verwijzing naar de welbekende uitspraak over Marokkanen die de oppositieleider een strafrechtelijke veroordeling opleverde. ‘Zet het tuig ons land uit,’ voegde hij er via een hashtag ook nog aan toe.