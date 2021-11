Interview Thierry Baudet: “Wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe NSB’ers… Sluit je aan bij het verzet, voordat het te laat is!”

De Dagelijkse Standaard had vandaag een gesprek met Thierry Baudet over de meest recente ontwikkelingen in het coronabeleid. Zoals altijd met de FVD-leider was het een bijzonder interessant gesprek waarin hij enkele bijzonder heldere uitspraken deed. Zijn belangrijkste boodschap aan de Nederlandse burger? We moeten nú samen in verzet komen. Nog langer wachten is geen optie. Alleen samen kunnen we deze coronadictatuur beëindigen.

1. Thierry, steeds meer mensen geven nu toe dat jij al die tijd toch wel degelijk gelijk hebt gehad. De zogenaamde ‘wappie’ voorspelde het allemaal. Hoe voelt het dat zelfs uitgesproken tegenstanders van FVD dit nu moeten toegeven?

Het gaat mij er helemaal niet om dat ik nu “gelijk heb gekregen”. Sterker nog: ik zou willen dat ik ongelijk had gekregen, want ik voorzag ruim een jaar geleden een huiveringwekkende vorm van staatscontrole die onvermijdelijk op ons af zou stevenen zolang we zouden blijven doen alsof corona heel gevaarlijk is – en dus vergaand overheidsingrijpen legitimeert. Helaas is precies dat realiteit geworden: QR-controles bij de meest banale bezigheden, verplichte “vaccinaties”, halfjaarlijkse “vaccin”-updates en terugkerende lockdowns. Alles wat ik voorspelde werd gratuit weggewuifd als “complottheorie”, terwijl het voor mij logische volgende stappen waren in de machtsgreep die ik aanschouwde: de Great Reset waar ik me fel tegen verzet – maar die nu in de hoogste versnelling is gezet. Al die mensen die nu eindelijk beginnen te zien wat er wérkelijk aan de hand is, roep ik op: sluit je aan bij het verzet, voordat het te laat is. Alleen samen kunnen we dit stoppen.

2. Wat betreft 2G, dat gaat er natuurlijk komen, tenzij… Tenzij wat? Kúnnen we hier nog iets aan doen? Ik denk dat het politiek niet langer op te lossen is. Zie jij dat anders?

In de Tweede Kamer is Forum voor Democratie de enige partij die fundamenteel oppositie voert tegen alle coronamaatregelen. Dan heb je nog wat partijen die een middenweg kiezen, maar blijven hangen in het idee dat corona moet worden “teruggedrongen” met niet-werkende vrijheidsbeperkingen in meer of mindere mate. Die partijen hebben geen coherent verhaal, geen visie, geen argumenten: maar bovenal geen flauw benul van de beslissende tijd waarin we leven. We dreigen onze individuele vrijheden voor eens en voor altijd te verliezen. De kentering moet echt vanuit de samenleving komen. Er moet verzet tot stand komen. Het begint met het niet meedoen aan al die “maatregelen” die ons tot 2 jaar geleden vreemd waren. Draag geen mondkapje, laat je niet testen, laat je zeker niet injecteren met experimentele vloeistoffen en misschien nog wel het belangrijkste: gebruik niet die QR-code, dat digitale oormerk dat de overheid gebruikt om ons leven tot in detail te reguleren.

3. Op Twitter noem jij “de wegkijkende uitsluiters” de “nieuwe nazi’s en NSB’ers.” Natuurlijk betekent dit dat Rutte en De Jonge de nieuwe Mussert zijn. Als mensen klagen tegen jou dat ‘je taalgebruik nu wel heel fel wordt,’ wat is je antwoord daar dan op?

Ik ben niet degene die mensen structureel uitsluit van het sociaal-maatschappelijk leven, of degene die mensen hun werk (hun levensonderhoud(!)) afpakt omdat ze hun lichamelijk integriteit niet willen opgeven. Ik scheur geen families uit elkaar door ze verschillende labels (“gevaccineerd” en “ongevaccineerd”) op te plakken. Ik sta met Forum voor Democratie voor de menselijkheid, de redelijkheid en het gezonde verstand. En wat mijn gezonde verstand, maar meer nog mijn eergevoel, me ingeeft, is dat je onder zware omstandigheden zoals die van vandaag niet anderen erbij moet lappen om er zelf beter van te worden. De consequenties voor “ongevaccineerden” nu, maar in de toekomst voor onze samenleving als geheel, zijn niet te overzien. Iedereen die meewerkt aan deze “nieuwe” controlemaatschappij, waarin je elkaar verklikt en verlinkt en vraagt om nóg meer repressie, houd ik verantwoordelijk.

4. Jij zegt vaak dat mensen zich nu aan elkaar moeten vasthouden; dat ze steun moeten zoeken bij elkaar. Hoe doen we dat?

Door lid te worden van Forum voor Democratie, de grootste verzetsbeweging van deze tijd.

Dank je voor dit interview, Thierry Baudet. En heel veel succes gewenst in de strijd tegen dit walgelijke, fascistische wanbeleid van Hugo de Jonge en Mark Rutte.

