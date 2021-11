Jeffrey Epstein had foto van een lachende prins Andrew in zijn villa: ‘Hij kan zijn borst natmaken’

Slecht nieuws voor de Britse prins Andrew. Want als hij dacht dat zijn avontuur wat betreft Jeffrey Epstein er onderhand wel opzat, nou, dan komt hij bedrogen uit. Britse media hebben namelijk een kiekje in handen gekregen van het interieur van Epsteins bekende villa. Waar er misbruik van jonge meiden plaatsvond. En raad eens van wie hij een mooie foto had staan? Juist. Van de prins. Omdat hij graag wilde laten zien aan iedereen dat hij enorm goede connecties had, inclusief met het Britse koninklijk huis.

De Britse krant The Sun heeft het beruchte kiekje niet alleen in handen, maar ook gepubliceerd. Wat je ziet is dat het één van de foto’s die op een kastje staat; sommige foto’s zijn van zichzelf, maar er zijn ook foto’s van zijn beste matties. Eén van die beste vrienden is, overduidelijk, Prins Andrew. Daar maakt de foto geen geheim van.

Britse journalisten weten wat dit betekent: prins Andrew zit weer eens diep in de problemen. “Epstein pronkte graag met de machtige vrienden die hij had, bijvoorbeeld door foto’s van hen op te hangen in zijn huizen,” zegt iemand met kennis van zaken. “Dit is enorm schadelijk voor prins Andrew. Het laat namelijk zien hoe belangrijk Epstein het vond bevriend te zijn met een hooggeplaatst lid van de Britse koninklijke familie. Deze foto werd door Epstein als een soort trofee in zijn huis tentoongesteld.”

Ah ja.

Voor Andrew is dit natuurlijk niet best. “Zijn reputatie wordt keer op keer hard getroffen als zoiets naar buiten komt,” gaat de ‘insider’ verder. “Hij kan zijn borst nu alvast natmaken voor een nieuw jaar met verwoestende krantenkoppen.”

En nee, dat is niet de eerste keer. Want één van Epsteins vele slachtoffers, Virginia Giuffre, bezweert dat ze (gedwongen) seks heeft gehad met Andrew. Het waren, zei ze, “de langste tien minuten van mijn leven.” Ook zou his royal nogwattes aanwezig zijn geweest bij een fotoshoot van een minderjarig slachtoffer van misbruik.

Je gaat er bijna wat van denken he?