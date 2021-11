Kabinet gaat op stagiaires leunen voor kinderopvang: ‘medewerkers in opleiding zullen vaker worden ingezet’

De situatie bij de kinderopvang is nijpend. Een enorm personeelstekort heeft ervoor gezorgd dat demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) nu een beroep gaat doen op stagiaires. Wiersma schrijft aan de Tweede Kamer dat mensen in opleiding zwaarder gaan tellen bij de berekening van het minimaal aantal in te zetten krachten bij een groep.

Stagiaires mogen nu maximaal een derde vormen van de leiding van een groep. Wiersma wil de norm tijdelijk verruimen naar maximaal de helft. Het lijkt erop dat de druk op de kinderopvang te groot is geworden, waardoor allerlei belangrijke regels nu tijdelijk opzij worden gezet. Zo mogen stagiaires momenteel niet worden ingezet als ‘vast gezicht’, omdat het de ontwikkeling van een kind niet ten goede komt als er continu nieuwe groepsleiders aan komen draven. Maar omdat het personeelstekort nu zo schrijnend is, wordt die regel nu overboord gegooid.

In feite komt het erop neer dat de kwaliteit van de kinderopvang drastisch achteruit gaat. En reken maar dat dat snel zal gaan, want zo’n kinderopvang is maar wat gebaat bij goedkope krachten zoals stagiaires.

En de demissionair staatssecretaris kan wel zeggen dat het om een tijdelijke maatregel gaat, zoals de NOS aangeeft, maar het is nog maar de vraag hoe lang ‘tijdelijk’ precies zal zijn. Als er om de haverklap mensen uitvallen, omdat de kinderopvang een grote besmettingshaard is, dan lost de inzet van meer stagiaires dat probleem ook niet op. En zodra de coronacrisis voorbij is, zit de kinderopvang nog steeds met hetzelfde probleem. Er was voor de coronacrisis al een personeelstekort en omdat bijna iedere student wel vertraging met de studie heeft opgelopen, zal dat tekort ook nog wel even blijven.

Toch is het voor de korte termijn geen slechte oplossing, zolang het ook daadwerkelijk alleen voor de korte termijn blijft. Zoiets hadden ze in de ziekenhuizen ook allang kunnen doen om het zorgpersoneel enigszins te ontlasten.