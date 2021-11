Kamer boos op Kuzu: ‘Cijfers van Amerikaans RIVM over effectiviteit vaccins maakt mensen alleen maar extra bezorgd!’

DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu laat tijdens het coronadebat zien hoe Tweede Kamerleden hun kop in het zand steken en zich liever druk maken over gevoelens, dan te accepteren dat de effectiviteit van vaccins afneemt. Heerlijk om te zien, hoewel het natuurlijk vrij triest is dat Kamerleden zo in de kramp kunnen schieten.

Tunahan Kuzu vraagt zich af of er niet eens nagedacht moet worden over boostershots voor gevaccineerden, aangezien de beschermingsgraad (en dus de effectiviteit) van vaccins na verloop van tijd afneemt. Hij citeert cijfers van het Center for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse RIVM.

‘De beschermingsgraad van het Janssen & Janssen-vaccin is na zes maanden 13,1 procent. Pfizer: 43,3 procent. Moderna: 58 procent.’ Vervolgens wordt hij onderbroken, waarna hij de bron (deze website) citeert, zo laat deze video van De Telegraaf zien.

VVD-Kamerlid De Vries krijgt het woord en zegt het ‘heel verontrustend en heel frustrerend’ te vinden dat deze cijfers zomaar genoemd worden. ‘Je maakt mensen extra bezorgd’, reageert ze. Ze gaat compleet voorbij aan het feit dat het CDC deze cijfers inderdaad noemt (.pdf). Kuzu kan roepen wat hij wil, De Vries gaat verder met haar antwoord: ‘Ik wil mijn ogen er zeker niet voor sluiten, maar deze cijfers kloppen gewoon niet, voorzitter!’ Grappig, want zelfs onze eigen Van Dissel gaf dit begin deze maand gewoon toe.

Heel het doel van Kuzu is juist om het demissionaire kabinet erop te attenderen dat men niet kan blijven rekenen op de effectiviteit van de coronavaccins. Maar De Vries schiet compleet in de kramp, noemt de cijfers onzin en maakt zich druk over extra bezorgdheid bij de bevolking.

Nou, als die cijfers van de betrouwbare bron kloppen, dan wordt het misschien eens tijd om rekening te houden met die realiteit! Het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer zijn er niet om bezorgdheid weg te nemen en positieve verhalen te blijven propageren. Ze moeten de realiteit onder ogen zien, dat duidelijk communiceren aan de bevolking en op basis van die feiten logisch beleid uitrollen. Dát wekt vertrouwen. Kuzu snapt dit kennelijk beter dan De Vries.