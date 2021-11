Lockdown voor ongevaccineerden! Oostenrijk sluit 35 procent van haar inwoners bijna volledig uit om deel te nemen aan de samenleving

Oostenrijk gaat ongevaccineerden bijna volledig buitensluiten van de samenleving. Als een van de eerste landen in Europa mogen inwoners zonder coronavaccin alleen nog naar hun werk of naar de supermarkt. De Oostenrijkse regering hoopt hiermee de vaccinatiegraat omhoog te schroeven. Ongeveer 35 procent van de Oostenrijkse bevolking kan dus bijna geen kant meer op.

Het zat er al een tijdje aan te komen in het hedendaagse Oostenrijk. Inmiddels is het Alpenland getransformeerd in een totalitaire vacciniatiestaat. Het coronavaccin werd niet zo lang geleden nog aangeprezen als een vrije en persoonlijke keuze. Dat is het inmiddels al lang niet meer. De Oostenrijkse christendemocratische bondskanselier Alexander Schallenberg accepteert geen ongevaccineerden (vanaf 12 jaar en ouder) meer in zijn land.

Miljoenen Oostenrijkers mogen vanaf maandagochtend alleen nog de deur uit voor werk of om een boodschap te doen bij de buurtsuper. Ironisch genoeg meldt de Oostenrijkse regering er ook nog bij dat ongevaccineerden wél de deur uit mogen om een coronavaccin te halen.

Nederland volgt Oostenrijk op grote lijnen

Ook in Nederland zijn ze binnenkort van plan om iedereen zonder vaccin uit te sluiten. Nog niet middels een lockdown voor ongevaccineerden, maar wel door een coronapas te gaan verplichten om toegang te krijgen tot de samenleving. Het zogeheten ´testen voor toegang´ zal daarbij verleden tijd zijn. Uitzondering op de nieuwe regels is wanneer je eerder besmet bent geweest en inmiddels genezen van het coronavirus. Ook dan ben je weer welkom in de maakbare samenleving van demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge.

Opiniepeiler Maurice de Hond heeft geen goed woord over voor het naderende 2G-systeem in Nederland. “Het 2G-systeem doet denken aan de zwartste pagina van onze geschiedenis”, aldus De Hond in een kritische publicatie op de website van De Dagelijkse Standaard. Ook FVD-leider Thierry Baudet is uiterst sceptisch over de plannen van het demissionaire kabinet Rutte III en roept op tot “verzet, voordat het te laat is.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het uitsluiten van mensen -om welke redenen dan ook- past niet binnen een democratische samenleving. Alleen, behalve een steeds groter wordende tweedeling onder de bevolking (gevaccineerden versus ongevaccineerden) lijkt nu ook onze geloofwaardigheid en (nog ernstiger) onze rechtsstaat te worden aangetast.