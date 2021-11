Uitgelekt: kabinet gaat voorbereiding treffen voor invoeren discriminerend 2G-systeem

De NOS heeft ‘Haagse ingewijden’ gesproken die beweren dat het demissionaire kabinet wel degelijk voorbereidingen gaat treffen om een 2G-systeem in te voeren. Ze willen het over drie weken invoeren, zodat het niet meer mogelijk is voor ongevaccineerden om met een negatieve test een QR-code te krijgen.

Demissionair premier Rutte en minister De Jonge deden afgelopen persconferentie nog net alsof het 2G-systeem niet zou worden ingevoerd. Dat was allemaal nog niet aan de orde en bovendien was er geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. Iedereen kon al aan zijn klompen aanvoelen dat het gewoon een kwestie van tijd was voor het systeem wél zou worden ingevoerd. Dat lijkt nu inderdaad het geval te zijn.

Voor de invoering van het 2G-systeem moet de wet worden veranderd. De Tweede Kamer moet daar eerst toestemming voor geven, dus die wetswijziging wordt waarschijnlijk zonder moeite de Kamer doorgeloodst. Daarnaast wil het kabinet ook in de wet vastleggen dat de anderhalve meter afstand weer verplicht wordt, meldt de NOS.

Ongevaccineerden worden dus straks de pineut en keihard in een hoekje gedrukt, net zo lang tot zij ‘geheel vrijwillig’ toch de ‘juiste keuze’ maken. Eerder was daar geen draagvlak voor in de samenleving, maar als de boel maar hard genoeg escaleert dan trekt dat sentiment zo bij. Wel balen dat er flink wat uitgestelde operaties en doden voor nodig waren om het draagvlak voor het 2G-systeem te kunnen kweken.

En als het door het kabinet gewenste 2G-systeem er over een paar weken eindelijk is dan zijn we nog niet van de ellende af. De ongevaccineerden van nu zijn dan inmiddels waarschijnlijk wel ‘geheel vrijwillig’ gevaccineerd, maar dan moet de maatschappij weer open!

De besmettingen zullen dan alsnog weer toenemen en het aantal (gevaccineerde) coronapatiënten dus ook, want de effectiviteit van het vaccin neemt na verloop van tijd af en iedereen behoudt zijn QR-code. Tel daar nog bij op dat de griep ook heerst en dan zul je zien dat het allemaal weinig uit heeft gehaald. De zorg is dan nog steeds verstopt en gevaccineerden worden nog steeds genaaid. En ach: het is al weer tijd voor boostershots! En beter neem je hem, anders wordt het tijd voor regionale lockdowns!

Het enige wat dit demissionaire kabinet goed heeft gedaan is de noodzaak onderstrepen van het hebben van een leider met visie. Anders krijg je dit soort gedonder.