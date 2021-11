Thierry Baudet: ‘Hugo de Jonge heeft bloed aan zijn handen’

Thierry Baudet kan het nauwelijks bevatten dat Hugo de Jonge 745.000 doses van het AstraZeneca-coronavaccin doneerde aan Tanzania en Namibië. “Die man heeft bloed aan zijn handen,” stelt de Forum voor Democratie-leider keihard op Twitter. Aangezien de relatie tussen de twee heren al slecht was, zal dit het er niet beter op maken. Gok ik zo.

Nederland stopte met het vaccineren met AstraZeneca – zeker voor mensen onder de zestig – op advies van de Gezondheidsraad. Dit omdat er voor die leeftijdsgroep toch wel serieuze bijwerkingen gemeld werden. Er waren met name zorgen over bloedklonters. Aan deze ‘heel zeldzame bijwerking’ zijn in heel Europa dan ook echt mensen overleden.

Liza Shaw: slachtoffer van AstraZeneca

Eén van de slachtoffers was Liza Shaw, een Britse tv-presentatrice. Tot zij het vaccin kreeg had ze totaal geen gezondheidsklachten. Sterker, ze was in blakende gezondheid. Maar toen kreeg ze een eerste dosis van het AstraZeneca toegediend. Dat was op 29 april. Twee weken later, op 13 mei, werd ze in alle haast naar een ziekenhuis vervoerd omdat ze enorme last had van hoofdpijn. Er werd onderzoek gedaan, en al snel bleek dat ze bloedklonters in haar hersenen had. Artsen probeerden haar te behandelen, maar het mocht niet baten. Op 21 mei overleed ze. Ze was slechts 44 jaar oud.

Naderhand hebben artsen natuurlijk onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van haar dood. De conclusie van dat onderzoek is helder: ze overleed door “zeer zeldzame” bijwerkingen van AstraZeneca. Deze voorheen gezonde, toch redelijk jonge vrouw – die qua leeftijd weinig te vrezen had van corona, aldus álle cijfers uit de hele wereld – kwam om het leven dóór het vaccin. Dat gebeurt misschien niet heel vaak, maar toch. Voor haar en haar familie was het natuurlijk een hard gelag. Dieptriest. Corona kostte haar niet het leven, de ‘oplossing’ voor corona deed dat.

Thierry Baudet: onbegrijpelijk dat Hugo de Jonge dit vaccin doneert aan Afrika

Afijn, in Nederland hielden ze dus op met het geven van dit vaccin. Eerst gold dat voor mensen onder de 60, maar daarna voor iedereen. Er werd compleet overgegaan op andere vaccins, waarbij die van Pfizer/BioNTech het populairst was.

Maar ja. Nederland had toen nog wel 745.000 doses AstraZeneca over. In de prullenbak gooien dan maar?

Nou nee. Want, het kabinet besloot die vaccins te “doneren” aan Tanzania en Namibië.

Thierry Baudet vindt dat onbegrijpelijk.

“Die fijne bloedklonters in je hoofd van AstraZeneca, die hoeven Nederlanders niet meer,” schrijft Baudet. Maar dan komt het. “Misdadig dat Hugo 745.000 doses van dit spul dat voor ons te onveilig is, ‘doneerde’ aan Tanzania en Namibië. Die man heeft bloed aan zijn handen.”

Die fijne bloedklonters in je hoofd van AstraZeneca, die hoeven Nederlanders niet meer. Misdadig dat Hugo 745.000 doses van dit spul dat voor ons te onveilig is, 'doneerde' aan Tanzania en Namibië. Die man heeft bloed aan zijn handen. https://t.co/86vo5c8YvY — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 9, 2021

In een vervolgtweet schrijft hij maar één hashtag: #HugodeJongeStapOp.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vooralsnog heeft De Jonge niet gereageerd op de beschuldiging van Baudet in verband met zijn AstraZeneca-donatie aan Afrika.